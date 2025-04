«Mientras las matemáticas nos den opciones vamos a intentarlo»

Era imposible que el Coria mantuviera el ritmo que había imprimido en la segunda vuelta, con tramos en los que nadie había sumado más ... puntos. Le arrebataron en ese ranking parcial la batuta de mando a un Guadalajara de otra dimensión, con el mérito que eso conlleva. Pero hace justo un mes, los ceslestes tropezaron frente al Atlético Paso e inauguraron un tramo en el que desapareció la exuberancia y únicamente han sumado tres de los últimos quince puntos en litigio. «No va a empañar lo que hemos hecho, de los últimos 18 encuentros hemos perdido tres», puntualizaba el técnico Rai Rosa tras caer frente al Cacereño en el derbi.

Ese diente de sierra descendente era hasta cierto punto previsible por el desgaste acumulado tras un esfuerzo titánico para elevar sus cotas. Y también por la entidad de sus rivales en ese tramo, ya que se han visto las caras de manera consecutiva con el primero, el tercero y el segundo, por este orden. Aunque ni mucho menos fueron convidados de piedra en esos choques y el entrenador cacereño saca pecho, «en la segunda parte pasamos por encima al Talavera y en Guadalajara en la primera fuimos superiores».

Una secuencia desmedida a nivel de exigencia competitiva. Pese a ese bache, la regularidad en 2025 ha sido tal que sus opciones de meterse en el playoff de ascenso a Primera RFEF se mantienen intactas. Aunque, eso sí, no dependen de sí mismos y las probabilidades no están de su parte. «Mientras las matemáticas existan y nos den opciones vamos a intentarlo», matizaba Rai. El Navalcarnero (52 puntos) y el Majadahonda (51) son los rivales por el quinto puesto de un Coria (49) que cuenta con el 'golaverage' a su favor respecto al primero y perdido con el segundo. Los celestes reciben al Sanse este domingo (12.00) y finalizan el curso visitando al Unión Adarve. Ganar sus dos citas y esperar al menos un tropiezo de sus contendientes son las cuentas más claras.

En cualquier caso, todo depende de la lente desde la que se observe el panorama. Es cierto que no es el mejor colocado, pero cualquiera habría firmado en verano verse con dos jornadas por delante no solo con la permanencia bien pertrechada en el zurrón, sino con un reto del calibre de codearse con la 'jet set' de la categoría y, por qué no, prolongar su rol de revelación hasta el suspiro final del curso. «Sabemos que es complicado, peleamos con equipos como el Rayo Majadahonda, el Navalcarnero y otros como el Melilla están luchando por evitar el descenso». Por eso, aunque la ambición sea máxima llegados a este punto, el preparador cacereño tira de sentido común y pone los pies en el suelo, «hay que poner en valor el trabajo de los jugadores esta temporada, no es fácil estar peleando por intentar meterte en el playoff hasta el final siendo un recién ascendido».

En las últimas fechas, el Coria parece reñido con el gol y eso ha minimizado sus opciones de victoria, valga como ejemplo el enfrentamiento ante el Talavera, donde «chutamos 22 veces y fallamos un penalti». Una sequía que ha coincidido con el frenazo en seco de la productividad de Mariano, en blanco desde el 16 de marzo. Un factor que es extrapolable al último precedente, en el Príncipe Felipe, «hoy si marcamos en las dos o tres claras se habría visto otro partido». Rai asume que la derrota es justa, pero también que tuvo contra las cuerdas a otro aspirante al ascenso, con una actuación estelar del guardameta rival que impidió que se igualaran las fuerzas.

Enfatizó en el poso, el bagaje y esa pausa para medir los tiempos como un elemento diferenciador que no abunda en su plantilla por la juventud y por tratarse de futbolistas que en muchos casos debutan en una división de esta entidad. «Hay jugadores en los que se nota esa experiencia en el fútbol, pero en otros no tanto».

Además, detecta ciertas desconexiones en los últimos compromisos, más comunes en tiempos pretéritos, y que trata de identificar para corregirlos. «En la primera parte nos ha costado muchísimo, con falta de actitud, de piernas de algunos jugadores, nos costaba llegar». Un patrón parecido al que ya incidió en Talavera, pero de nuevo llegó la reacción tras el descanso, aunque en este caso fue insuficiente.