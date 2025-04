Nadie manda en las Vegas Altas

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y, además, a partes iguales. Don Benito y Villanovense se llevaron un punto cada ... uno en un derbi eléctrico en la primera mitad y apagado en el segundo tiempo, dejando la sensación de que los calabazones dejaron escapar con vida a sus vecinos serones. Todo ello en 90 minutos en los que los de Juan Marrero tuvieron las ocasiones más claras y la nota más negativa fue la lesión de Javier Olmedo que dejó, eso sí, un gesto impecable de la afición local aplaudiendo con deportividad al portero del eterno rival.

El Villanovense, mermado por las lesiones, no supo imponer su necesidad tras seis jornadas sin lograr la primera victoria. José González 'Gus' apostó por el mismo once inicial que en el empate del pasado domingo contra la Minera. No obstante, la lista de la enfermería cuenta con Javi Sánchez, Collazo, Lobato, Riquelme y ahora también Olmedo. Del lado contrario, Marrero también optó por los mismos once que en el triunfo contra la Balona, a excepción de Rosón, que dejó su sitio a Rodao. Con los protagonistas sobre el césped y tras un tanteo inicial que duró 15 minutos, la primera llegada de peligro fue para el Don Benito, que terminó botando su primer córner en el que Matheus remató al larguero la asistencia de Lolo Pavón desde el segundo palo.

Ya entonces tuvo Olmedo el primer susto, aunque pudo continuar, y en el 22 fue de nuevo protagonista atrapando un disparo lejano y algo centrado de Rodao. Minutos después, se repetía la historia, esta vez con un chut de Tapia. Mientras, el Villanovense seguía inédito en el área rival.

A la media hora de juego, Olmedo ofreció su último servicio a los suyos salvando el 1-0 en el intento de Rodao que terminó en el larguero mientras el meta caía lesionado de gravedad en el codo, como se veía por sus gestos de dolor y los de sus compañeros. Su lugar lo ocupó José Andrés, mientras Olmedo se marchaba directamente al hospital.

Ya con el joven guardameta bajo palos, en el 32, lo intentó Vera con un disparo demasiado cruzado. En el tramo final del primer tiempo, los serones contaron con dos saques de esquina que casi se celebraron como un gol ante la escasa aportación ofensiva de los serones.

Pero esa chispa del primer acto se apagó tras el descanso y, aunque como en cualquier derbi, la emoción flotaba en el ambiente del Vicente Sanz, lo cierto es que fue una segunda parte bastante tediosa para el espectador.

Don Benito: Pablo; Álex Benítez, Matheus, Lolo Pavón, Emmanuel, Tapia (Ponce, min. 76), Julio Rodao, Erik Aguado (Álvaro, min. 61), Vera (Raly, min. 71), Osama y Borja Domingo (Dani Salas, min. 76). 0 - 0 Villanovense Olmedo (José Andres, min. 30); Benji , Brunet, Carlos Daniel, Iván Robles, Pajuelo, Ruyman, Abreu, Joaquín Rodríguez (Óscar, min. 82), Christian Díaz (Adighibe, min. 62) y Josh Farrell (Viti, min. 82). Árbitro: José María Aranda Delgado (andaluz). Amonestó al local Rodao y al visitante Pajuelo.

Incidencias: Municipal Vicente Sanz, unos 2.000 espectadores. Algo más de 300 aficionados visitantes en una grada supletoria, algunos de ellos de pie.

La primera llegada volvió a ser para los locales, en el 50, en las botas de un Borja Domingo que se topó con José Andrés. Esta vez, el Don Benito no hizo gala de la efectividad goleadora a la que acostumbra en este arranque liguero y no consiguió doblegar a un Villanovense que buscó en el banquillo sin encontrar tampoco solución, aunque Adighibe y Viti consiguieron generar cierta esperanza en la grada visitante.

Solamente en el último cuarto de hora del partido, los de Gus fueron capaces de incomodar en mayor medida a un Don Benito que gozó de excesiva tranquilidad en varios tramos del partido. En el 74, Joaquín probó fortuna con un disparo que se marchó fuera y, cuando los rojiblancos parecían buscar de nuevo la gesta en los últimos instantes, apareció Adighibe con una clara ocasión, ya en el 88, pero no encontró portería.

El pitido final dejó quizás mejor sabor de boca para los de Marrero, que suman su tercera jornada sin perder, pese a marcharse con el recuerdo amargo de las ocasiones desaprovechadas en la primera mitad. Del lado contrario, Gus sigue sin dar con la tecla de un Villanovense que, aunque es pronto, se hunde en la clasificación asfixiado por su falta de gol. Lo mejor del derbi, en cualquier caso, se vivió en una grada, en la que reinó la deportividad y que, además, contó con la presencia de las alcaldesas de ambas localidades, con guiño incluido: María Fernanda Sánchez vistió de rojo y Ana Belén Fernández de verde.

Juan Marrero: «Tenemos la sensación de haber perdido dos puntos» «Felicito a mis jugadores porque han hecho todo lo que podían, pero el acierto no ha aparecido esta vez», analizaba Juan Marrero tras un empate que le sabe a poco: «Tenemos la sensación de haber perdido dos puntos, pero la segunda RFEF es muy complicada y, a veces, empatar está bien; pero quizás por ocasiones... El aspecto positivo es que no hemos concedido situaciones para que nos hicieran daño». El técnico del Don Benito se lamentaba especialmente de las ocasiones del primer tiempo, «la eficacia goleadora hoy no la hemos tenido, me quedo con el esfuerzo del equipo, hemos intentado meter un ritmo alto de juego, ellos querían pararlo y eso ha hecho mella en el aspecto físico».