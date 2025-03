Una 'kryptonita' sintética muy potente contra el Badajoz

La afabilidad y cercanía de Iñaki Alonso ha ido decayendo progresivamente en sus comparecencias más recientes. El desgaste pasa factura y se le percibe mucho ... más distante y opaco en sus declaraciones. Intercala alguna pincelada reconocible de su discurso de cabecera, pero el tono se ha deteriorado ostensiblemente con una cadencia gris y sombría.

Sin precisar de dónde procedía el imperativo, este viernes desde el departamento de comunicación se transmitió a los medios asistentes a la rueda de prensa que no se permitiría realizar preguntas que no conciernan estrictamente al apartado deportivo. La atmósfera se espesa por momentos de un modo áspero porque el técnico del Badajoz lanzó alguna bola curva que no pasó desapercibida. «Fue un drama tener la rueda de prensa que tuve al acabar el partido», manifestó en referencia a una comparecencia tras el duelo ante el Ursaria que ha suscitado una división de opiniones en las redes sociales. Pero había más. «Tenemos bajas y mañana –por el sábado– las podremos confirmar. No hay sanciones, como la semana pasada, pero vamos a llegar con lo justo».

Con cierta sorna volvió a hacer referencia a lo que comentó hace una semana, cuando sostenía que por temas disciplinarios no podía contar con un integrante de su plantilla, pese a que en la resolución del juez único de competiciones no profesionales no figuraba ningún blanquinegro. Lejos de arrojar luz al respecto y explicar ese asunto, volvió a deslizarlo mientras se lamentaba de un parte médico muy desfavorable, pero de nuevo sin especificar nombres.

Quien sí ha trascendido que no estará disponible es Miguel Leyva 'Tito' que, según informa la entidad pacense, el pasado lunes sufrió un percance durante la sesión de entrenamiento y se rompió el quinto metatarsiano, lesión que le obligará a pasar por el quirófano este sábado. El periodo de recuperación estimado para este tipo de dolencias suele ser de varios meses, por lo que presumiblemente el atacante mexicano no podrá regresar a los terrenos de juego esta campaña. El último fichaje del mercado invernal solo ha sido convocado en uno de los cuatro encuentros en los que ha formado parte del plantel, ante el UD San Fernando, disputando 26 minutos.

Sobre el atasco de su equipo, especialmente fuera de casa y con rivales de la parte baja, el preparador vasco señaló un denominador común «no hemos ganado en hierba artificial, ni yo ni el entrenador que estaba antes». Basta con hacer un repaso a la trayectoria del Badajoz lejos de su estadio para comprobar un dato sangrante, solo ha sido capaz de sacar tres puntos de 27 posibles en los enfrentamientos que se han dirimido en superficie sintética. Los cosechó en las tablas (0-0) frente al filial del Getafe en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, mismo resultado que en el Municipal de Illescas, y la igualada a uno en el Silvestre Carrillo del Mensajero. El resto de envites en escenarios de esas características se han saldado con derrotas de los extremeños. Cayeron, por este orden, en el Municipal de El Paso (1-0); frente al Navalcarnero (3-1), próximo rival este domingo en el Nuevo Vivero (12.00), en el debut de Iñaki Alonso en el banquillo; en el Fernando Robina ante el Llerenense (2-1); perdieron 3-1 en el Vicente del Bosque ante el Unión Adarve; 2-1 en el Eleuterio Valerón contra el UD San Fernando; y cerraron la nefasta secuencia la pasada jornada en La Dehesa, hincando la rodilla ante el Ursaria (1-0).

«Ahí existe un debe, el único campo de ese tipo que nos queda es el del Montijo –el Emilio Macarro– en el tramo final y los demás son de hierba y ojalá podamos ver nuestra mejor versión, la competitiva, para sumar esos puntos que nos van a hacer falta fuera de casa». Sobre los motivos que justifican el deficiente rendimiento de los pacenses en esos emplazamientos, el preparador blanquinegro resalta que «marca tu semana de entrenamientos. Estás habituado a jugar en hierba y tienes que cambiar. Te exige máxima competitividad, porque esos equipos en sus estadios tienen muy interiorizado todo lo que son las segundas jugadas y ese fútbol de ir al barro. Nosotros tenemos a gente de mucho nivel pero que clarísimamente les ha costado competir en esos escenarios, no me gusta negar evidencias».

Pone como ejemplo el duelo ante el Llerenense, donde considera que hicieron la mejor primera parte en esas condiciones, pero sigue faltando culminar ese trabajo para que se transforme en puntos que urgen para salir de la situación extrema que atraviesan, ubicados a cinco puntos de la salvación. «Nosotros lo trabajamos, hemos estado cerca de ganar, pero por h o por b no lo hemos hecho y los que teníamos que haber ganado de repente hay un contratiempo que siempre se nos vuelve en contra», matizó.