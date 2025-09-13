HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Partido entre el Coria y el Getafe B de la temporada pasada en La Isla. KARPINT
Segunda RFEF

La Isla se viste de gala para el inicio de una nueva temporada en casa

El Coria quiere resarcirse del tropiezo en Vallecas frente a un Getafe B que llega con confianza y un nuevo proyecto liderado por Manu del Moral

R. H.

Coria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:17

La Isla de Coria volverá a latir este domingo con un nuevo estreno en la Segunda RFEF cargado de ilusión. Tras el tropiezo en Vallecas en la primera jornada (2-1), los celestes regresan a su feudo con la oportunidad de resarcirse y regalar a su afición los primeros puntos de la temporada. El equipo de Rai Rosa, que el miércoles logró una clasificación épica en la Copa Federación tras imponerse al Jaraíz en la tanda de penaltis, busca ahora transformar esa inyección de moral en un triunfo liguero que le permita asentarse en la tabla.

La Copa quedará aparcada hasta el próximo miércoles, cuando los caurienses visiten al Toledo en octavos de final. Ese duelo es especialmente atractivo porque el ganador se acercará a la clasificación para la Copa del Rey, un premio muy codiciado por las arcas del club y el prestigio que supone enfrentarse a un equipo de Primera División. Sin embargo, Rosa lo tiene claro: no habrá cálculos ni reservas de energía pensando en ese encuentro. La mejor noticia llega en la delantera: Adri Mercadal está recuperado y podrá tener minutos en ataque.

El Getafe B, por su parte, afronta el choque con confianza tras sumar sus tres primeros puntos ante el Navalcarnero, confirmando las buenas sensaciones ofrecidas durante la pretemporada. Su nuevo entrenador, la leyenda azulona Manu del Moral, ha empezado con paso firme en el banquillo y tiene clara la hoja de ruta. «Siento que vuelvo a casa, aquí he sido muy feliz», afirmó en su presentación. Al mismo tiempo, ha insistido en que su misión será «formar un equipo competitivo, inculcando humildad, ambición y sacrificio» a un filial que quiere mirar hacia arriba sin perder su identidad.

CORIA-GETAFE B

  • Coria Loscos; Benji, Iñaki León, Jacobo, Álvaro Domínguez; Sergio Gómez, Javier Tapia, Alex Jaráiz, Hugo López; Chavalés y D. Mba.

  • Getafe B Jorge Benito; M. Vilaplana, Laso, Ismael Bekhoucha, Yassin Tallal; Solozábal, A. Riquelme; Alberto Risco, S. Salazar, Rubi; y Joselu.

  • Árbitro Alberto Sevillano Marín (andaluz).

  • Estadio y hora La Isla, 18.30 horas.

