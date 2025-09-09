HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Alegría de Gio Zarfino tras anotar el gol del triunfo. CD Extremadura
Segunda RFEF

Gio Zarfino y su regreso soñado al Francisco de la Hera

El centrocampista uruguayo del Extremadura volvió a jugar, fue titular y consiguió el tanto de la victoria ante el Atlético Malagueño

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:55

Gio Zarfino vivió el regreso soñado al Francisco de la Hera el pasado domingo. El uruguayo volvió a la que fue su casa, ahora para defender los colores del CD Extremadura, y todo le salió redondo. Fue titular y el jugador más importante sobre el terreno de juego y, además, consiguió el tanto de la victoria ante el Atlético Malagueño.

El mediocentro certificó la remontada azulgrana y llevó el delirio a las gradas del coliseo azulgrana. Zarfino manifestó tras la victoria que siempre estuvo en su mente volver a Almendralejo para vivir momentos como los del pasado domingo. Tras su lesión de hace más de un año trabajó para volver a calzarse las botas, regresar al fútbol profesional y vestir la camiseta del CD Extremadura. Todos esos objetivos se han cumplido para el futbolista charrúa en apenas un año: se recuperó de sus problemas físicos, jugó en Segunda División con el Castellón y ahora está dando alegrías a la parroquia azulgrana.

«Cuando estaba lesionado lo que más me chocaba era no volver a jugar aquí. Cumplí mi objetivo y volví a jugar. Estoy muy contento, trabajo para esto y espero dar el cien por cien por este equipo», destacó Zarfino tras la victoria ante el Atlético Malagueño.

Pese a que llegó el último a la pretemporada azulgrana, el uruguayo fue titular y además jugó todo el partido. Zarfino es consciente de que aún no está al máximo de sus prestaciones, pero está convencido de que llegará su mejor versión gracias al trabajo diario y en cada sesión de entrenamiento. «En el tiempo que he estado he trabajado incansablemente y creo que llego bastante bien, aunque me falta para llegar a mi punto físico y futbolístico para aguantar los 90 minutos», señaló.

Zarfino ya es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Extremadura. Es consciente de que el equipo tiene que mejorar la imagen de la primera mitad ante el Atlético Malagueño, pero prefiere quedarse con todo lo positivo que hizo el equipo: «Tenemos que corregir los errores que tuvimos y reforzar lo que hicimos bien, porque hicimos muchas cosas muy buenas».

