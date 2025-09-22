HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura?
Barrero celebra el 2-1 que dio el triunfo al Extremadura. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura sigue impoluto, mientras continúa mejorando

Los azulgranas jugaron su mejor partido de la temporada y superaron el mazazo del empate a diez del final

Raúl Peña

Almendralejo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:35

El Extremadura no ha podido comenzar mejor la temporada. Tras las dos primeras victorias, ante Atlético Malagueño y Real Jaén, en las que el equipo ... de Cisqui atravesó momentos en los que no fue superior al rival, llegó el primer partido excelso del Extremadura. Los de Almendralejo dominaron de principio a fin el partido ante el Yeclano y se hicieron con tres puntos que les permiten ser líderes en solitario.

