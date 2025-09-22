El Extremadura sigue impoluto, mientras continúa mejorando

El Extremadura no ha podido comenzar mejor la temporada. Tras las dos primeras victorias, ante Atlético Malagueño y Real Jaén, en las que el equipo ... de Cisqui atravesó momentos en los que no fue superior al rival, llegó el primer partido excelso del Extremadura. Los de Almendralejo dominaron de principio a fin el partido ante el Yeclano y se hicieron con tres puntos que les permiten ser líderes en solitario.

Pese a que el Extremadura fue muy superior al rival tuvo que reponerse de un empate a diez minutos del final. Los azulgranas tuvieron opciones de cerrar el choque mucho antes, pero les faltó acierto y vieron cómo el Yeclano les empataba el partido. El bajón solo duró un minuto, tiempo en el que el Extremadura sacó de centro y tuvo a su favor un penalti que significó la victoria local.

El entrenador del Extremadura, Cisqui, acabó el partido muy contento por cómo sus jugadores, plasmaron sobre el terreno de juego lo que entrenaron durante la semana. «Me quedo con el partido, con el fútbol que han desarrollado y con que los jugadores han implantado nuestra filosofía y nuestras ideas de fútbol. Ese es el Extremadura que quiero, valiente y atrevido», explicó Cisqui tras la victoria ante el Yeclano.

Tras el empate pudo haber dudas, pero los jugadores se encargaron de disiparlas rápidamente en la siguiente jugada. Cisqui destacó la confianza de su equipo en conseguir la victoria pese al mazazo del empate. «Me quedo también con la reacción que ha tenido el equipo una vez que nos han hecho el uno a uno, ya que hemos ido rápido a por el balón para sacar e irnos para arriba. Para mí ha sido una acción de creer y de tener confianza», destacó el técnico.

El Extremadura ya es líder en solitario, pero Cisqui cree que el equipo va a seguir progresando y mejorando cada semana si el trabajo que realiza la plantilla es igual al que hicieron la pasada semana: «El Extremadura puede ir creciendo día a día, semana a semana y partido a partido y eso es sólo cuestión de trabajar».

Para el entrenador es importante que los jugadores acudan a cada sesión de entrenamiento con la predisposición de mejorar y de entender lo que el técnico quiere de ellos. Ante el Yeclano todo salió a la perfección en cuanto al fútbol desplegado por el equipo, lo que dio como resultado que el Extremadura jugase quizá el mejor partido desde que Cisqui es entrenador. «Todas las propuestas que hemos trabajado durante la semana han salido y con esa intensidad, posiblemente sea uno de los mejores partidos que ha hecho el Extremadura», sentenciaba Cisqui.

Polémica con el videomarcador

El Extemadura sacaba este lunes un comunicado en el que anuncia la decisión de instalar un nuevo videomarcador en el Francisco de la Hera e insta al Ayuntamiento a que retire el actual. «Dicha decisión obedece tanto al deseo de continuar modernizando el estadio, como a la necesidad de terminar con la situación de abuso de derecho que se está produciendo en una instalación pública cedida a nuestro club por medio de una concesión administrativa, donde un tercero pretende lucrarse con el uso del videomarcador», explica el club en la nota. Y así insiste en recordar al consistorio que actúe en consecuencia ante su intención de instalar uno nuevo. «Estamos a la espera de que el Ayuntamiento, que está debidamente informado de la necesidad de instalar lo antes posible el nuevo videomarcador para dar a nuestros aficionados el servicio que merecen, y nos confirme la fecha concreta en la que se retirará el añejo videomarcador, que últimamente se enciende para todos los clubes menos para el nuestro».