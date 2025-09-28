El Extremadura sigue imparable

Feliciano Molina Águilas Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:48 | Actualizado 21:53h. Comenta Compartir

Doce de doce. Con este inmaculado expediente brilla el Extremadura en su estreno en la Segunda RFEF, donde cuenta los partidos por victorias tras una nueva remontada en Águilas. Dos acciones a balón parado, resueltas con venenosos disparos de Diego Díaz y Callejón, le permitieron voltear el tanto inicial de Abenza.

La escuadra aguileña empezó el partido como una moto. En el minuto dos ya tuvo una ocasión clarísima, en un remate de Kevin desde dentro del área que salvaron entre Robador y el larguero. Sin embargo, el meta azulgrana no pudo hacer nada cuatro después, cuando un potente disparo de Abenza encontró el fondo de las mallas.

Al Extremadura le costó rehacerse, ante un Águilas muy peligroso en las transiciones, con Pipo y Christian muy activos. Un disparo de Alfredo, que cortó en una intervención muy aplaudida por la grada el central local Ebuka, fue el primer escarceo del cuadro almendralejense.

Ya pasada la media hora el Extremadura sí generó una gran ocasión para el empate. Manchón se fue como quiso de su par en la banda derecha y su pase atrás lo remató Callejón. Johan apareció, con Salcedo batido, para evitarlo. Más tarde, en el minuto 37, el portero del conjunto murciano tuvo que atrapar, muy cerca de la línea, en un remate de Barace, de primeras, sin dejarla botar y casi sin ángulo.

ÁGUILAS Salcedo; Johan, Ebuka, Uri, José Mas (Soto, min. 84); Abenza, Keita (Seth, min. 65); Mateo Enríquez (Aitor, min. 46), Kevin (Park, min. 65), Pipo; y Christian (Fer Martínez, min. 66). 1 - 2 EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Cano, Cordero (Tala, min. 46), Fran Rosales; Zarfino; Barace, Manchón (Núñez, min. 84), Callejón (Luis Nicolás, min. 70), Diego Díaz (Arhoun, min. 70); y Alfredo (Maikel, min. 80). GOLES 1-0: Abenza, min. 6. 1-1 Diego Díaz, min. 45. 1-2 Callejón, min. 65.

ÁRBITRO Martínez Ibáñez (valenciano). Enseñó tarjeta a Abenza y Uri, por los locales; y a Diego Díaz, Barace, Tala y Maikel, además de al preparador de porteros, Domingo Durán, por el Extremadura.

INCIDENCIAS El Rubial, 1.900 espectadores.

Cuando el partido se encaminaba ya al descanso, esta mejoría del plantel azulgrana –de negro en esta ocasión– le iba a dar rédito. Una falta botada en paralelo Callejón la convirtió Diego Díaz en gol, con la ayuda inestimable de Salcedo. La jugada parecía parable y el guardameta tuvo manos blandas.

Cisqui metió para la segunda parte a Tala por Cordero, mientras en el Águilas Aitor suplió a Mateo Enríquez. El equipo blanquiazul empezó con más presencia en el área rival, aunque Robador no tuvo que hacer ninguna intervención relativamente exigente.

Así, el líder decidió ir a por el partido. Avisó en el minuto 62 en una doble opción, con un algo lento Diego Díaz al armar el disparo. Un lance que acabó con tiro de Barace que Salcedo mandó por encima del larguero. Y poco más tarde, en una falta forzada en la semiluna del área por Diego Díaz, Callejón selló una obra de arte con gran disparo por encima de la barrera que acabó en la red.

El Águilas, que tenía los cambios preparados antes del gol, colocó en el campo a Park, Seth y Fer Martínez buscando reactivar su ataque. Cisqui respondió retirando a sus dos goleadores del partido para que entraran Arhoun y Luis Nicolás.

Pese a los intentos de los locales, el conjunto almendralejense daba la sensación de estar cómodo, sin dejar que su adversario pasara de su línea de tres cuartos. Maikel refrescó el ataque por un ya cansado Alfredo. Quedaban diez minutos, para los que entraría Miguel Núñez por Manchón.

Como era normal, el Águilas apretó en los minutos finales, tratando de bombardear el área con balones desde todos los ángulos, sin lograr inquietar de verdad a un Extremadura muy serio. Hasta el portero Salcedo buscó la heroica subiendo a rematar las últimas acciones, pero el marcador no se movió.