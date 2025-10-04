HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Extremeadura celebran un victoria en el vestuario. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura quiere seguir de dulce

Los azulgranas persiguen la quinta victoria consecutiva ante un UCAM que solo ha ganado un partido

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Las cuatro victorias consecutivas del Extremadura en este inicio de liga no nublan la vista de los azulgranas y mantienen los ojos puestos en el ... siguiente encuentro, sin mirar más allá. Pese a que el arranque ha despertado la ilusión de la afición, el equipo no se aleja de ese 'partido a partido' que Cisqui ha instaurado en el vestuario. Para el Extremadura no hay nada más allá que los tres puntos del siguiente encuentro, y en el Francisco de la Hera le quieren dar una nueva alegría a sus seguidores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  4. 4 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  5. 5

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  8. 8 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura quiere seguir de dulce

El Extremadura quiere seguir de dulce