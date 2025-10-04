El Extremadura quiere seguir de dulce

Las cuatro victorias consecutivas del Extremadura en este inicio de liga no nublan la vista de los azulgranas y mantienen los ojos puestos en el ... siguiente encuentro, sin mirar más allá. Pese a que el arranque ha despertado la ilusión de la afición, el equipo no se aleja de ese 'partido a partido' que Cisqui ha instaurado en el vestuario. Para el Extremadura no hay nada más allá que los tres puntos del siguiente encuentro, y en el Francisco de la Hera le quieren dar una nueva alegría a sus seguidores.

Por eso, toda la atención de los almendralejenses está puesta en el choque ante el UCAM Murcia. Un rival potente, que aspira a estar en los primeros puestos de la clasificación, pero que ha tenido un inicio titubeante con solo una victoria. Los murcianos se encuentran en mitad de tabla con cinco puntos y quieren demostrar en el Francisco de la Hera que pueden luchar por estar muy arriba.

Pero ante el UCAM va a enfrentarse un Extremadura que está de dulce. Los azulgranas lo han ganado todo y, más allá de los resultados, están demostrando que son un equipo difícil de batir y que tiene una intensidad defensiva complicada de superar. Eso ha hecho que el equipo de Cisqui se presente a este partido con la vitola de favorito.

Cisqui solo se centra en el partido ante el UCAM sin pensar en lo conseguido por sus jugadores en las jornadas anteriores. Para el técnico azulgrana el fútbol es el ahora y el próximo encuentro, y no se queda en lo logrado anteriormente. «El fútbol es presente y futuro. Viene un equipo muy poderoso y dotado técnicamente que va a querer el balón al igual que nosotros. Se me antoja un partido difícil para nosotros, pero a la vez bonito para nuestra afición», explicó Cisqui en la previa del choque.

El técnico azulgrana no podrá contar con Carlos Cordero, uno de los titulares en el centro de la zaga, por lesión. El central se perderá su primer partido de la temporada, por lo que Tala regresará al 'once' inicial para hacer pareja en el eje de la retaguardia junto a Ángel Cano. Además, Robe Moreno y Álvaro Barrero tampoco estarán ante el UCAM Murcia por lesión.

Cisqui espera que su equipo sea el mismo que en los partidos anteriores, con la intensidad que le caracteriza y siendo contundente en las dos áreas. Ahora el entrenador quiere sumar lo máximo posible y aprovechar esta buena racha para el momento en la temporada en la que el Extremadura pueda estar en una dinámica de resultados negativa. «Somos como las hormiguitas y lo que estamos haciendo es trabajar y madurar el partido para intentar sacar esos tres puntos y llevarlos a la hucha», concluía Cisqui antes de medirse al UCAM Murcia.