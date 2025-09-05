HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El jugador azulgrana Robe durante un entrenamiento. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura, preparado para la hora de la verdad

El técnico azulgrana, Cisqui, asegura en la previa del debut ante el Atlético Malagueño que «tenemos las ideas claras de lo que queremos hacer»

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:02

El Extremadura echa a andar en Segunda RFEF en el Francisco de la Hera. Tras una pretemporada larga, el conjunto azulgrana ... está ya preparado para la competición y lo hará ante su público para enfrentarse al Atlético Malagueño el domingo, a las 19.00 horas.

