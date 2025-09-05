El Extremadura, preparado para la hora de la verdad

El Extremadura echa a andar en Segunda RFEF en el Francisco de la Hera. Tras una pretemporada larga, el conjunto azulgrana ... está ya preparado para la competición y lo hará ante su público para enfrentarse al Atlético Malagueño el domingo, a las 19.00 horas.

El entrenador del bloque extremeño, Cisqui, resaltó en la previa del choque que la plantilla ya tiene ganas de afrontar los partidos oficiales y ve a sus jugadores preparados para competir con la mayor de las garantías posibles a estas alturas de la temporada. «Empieza la hora de la verdad con tres puntos muy importantes para los dos equipos. Tenemos las ideas claras de lo que queremos hacer tanto ofensivamente como defensivamente», señaló en rueda de prensa.

El técnico tiene aún algunas dudas con respecto a qué alinración sacará de inicio ante el Atlético Malagueño, ya que Luis Nicolás y Miguel Núñez no están entrenando con el equipo por problemas físicos. Los que sí llegarán al partido son Tala, Usama y Carlos Cordero, aunque habrá que ver cuál de ellos puede entrar en el 'once' inicial.

Cisqui quiso dejar claro en la previa del partido que el equipo está trabajando al máximo en esta pretemporada para estar a la altura de lo que se espera del CD Extremadura esta campaña: «Estamos trabajando para no defraudar a la afición y desde el primer minuto ser un equipo ambicioso, competitivo y ganador. Que no quede ninguna duda de que el Extremadura va a ir cada semana a buscar los tres puntos».

El entrenador ha manifestado que está muy satisfecho con el equipo que se ha confeccionado desde la dirección deportiva azulgrana para esta temporada. «Estoy súper contento con el mercado, con una mezcla de juventud y veteranía. Hay mucha competitividad en todos los puestos y eso es lo que hace que una plantilla sea más fuerte», sentenció Cisqui.

Por su parte, el futbolista José Antonio Pardo también destacó que el equipo no va a especular y que lo pondrá todo desde el pitido inicial para responder a las expectativas que han generado. «Hay que ir a por el partido porque jugamos en casa. Espero que el equipo dé la cara, estoy convencido de ello», resaltó durante su comparecencia.