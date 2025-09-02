El Extremadura y Pablo Platero separan sus caminos

Raúl Peña Almendralejo Martes, 2 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Pablo Platero ya no es jugador del CD Extremadura. El club de Almendralejo y Platero han separado sus caminos de mutuo acuerdo, tal y como confirmó ayer la entidad. El atacante se va del equipo azulgrana tras una temporada completa defendiendo la camiseta del Extremadura, jugar 33 partidos y conseguir seis goles.

Pablo Platero deja de pertenecer a la disciplina azulgrana y busca nuevo equipo para esta campaña. El mediapunta de Usagre ha completado la pretemporada a las órdenes de Cisqui, pero la llegada de Gio Zarfino al equipo ha desembocado en la rescisión del contrato de Platero. Cuando el mediocentro uruguayo recaló en el CD Extremadura había un exceso de fichas sénior. El club le informó a Pablo Platero que era el elegido para abandonar la plantilla y tras unas semanas de negociaciones se ha acabado la relación entre el futbolista y el Extremadura.

El futbolista llegó a Almendralejo la pasada temporada para ser un jugador importante en el Extremadura en Tercera RFEF, pero no se pudo hacer un hueco en el equipo durante la temporada. Así, Platero pasó de poder ser un titular indiscutible a contar con minutos partiendo desde el banquillo. Aún así, el de Usagre se va tras conseguir la Copa Federación a nivel nacional y el ascenso con el Extremadura a Segunda RFEF como campeón de la Tercera extremeña. El extremeño no podrá jugar en la cuarta categoría del fútbol español con la camiseta azulgrana.

El club le ha querido dar las gracias por su dedicación mientras defendía la camiseta del Extremadura y desearle suerte en su futuro dentro de los terrenos de juego. «Desde nuestra entidad solo podemos tener palabras de gratitud hacia un futbolista que formó parte de una temporada histórica, en la que juntos logramos tres títulos que ya forman parte de la memoria colectiva del club y de nuestra afición», explicó el Extremadura en el comunicado de despedida a Pablo Platero.