HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Platero se señala su nombre tras marcar un gol con el Extremadura. ALBERTO LORITE
Segunda RFEF

El Extremadura y Pablo Platero separan sus caminos

El atacante deja de pertenecer a la disciplina azulgrana por mutuo acuerdo con el club y ya busca equipo

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:12

Pablo Platero ya no es jugador del CD Extremadura. El club de Almendralejo y Platero han separado sus caminos de mutuo acuerdo, tal y como confirmó ayer la entidad. El atacante se va del equipo azulgrana tras una temporada completa defendiendo la camiseta del Extremadura, jugar 33 partidos y conseguir seis goles.

Pablo Platero deja de pertenecer a la disciplina azulgrana y busca nuevo equipo para esta campaña. El mediapunta de Usagre ha completado la pretemporada a las órdenes de Cisqui, pero la llegada de Gio Zarfino al equipo ha desembocado en la rescisión del contrato de Platero. Cuando el mediocentro uruguayo recaló en el CD Extremadura había un exceso de fichas sénior. El club le informó a Pablo Platero que era el elegido para abandonar la plantilla y tras unas semanas de negociaciones se ha acabado la relación entre el futbolista y el Extremadura.

El futbolista llegó a Almendralejo la pasada temporada para ser un jugador importante en el Extremadura en Tercera RFEF, pero no se pudo hacer un hueco en el equipo durante la temporada. Así, Platero pasó de poder ser un titular indiscutible a contar con minutos partiendo desde el banquillo. Aún así, el de Usagre se va tras conseguir la Copa Federación a nivel nacional y el ascenso con el Extremadura a Segunda RFEF como campeón de la Tercera extremeña. El extremeño no podrá jugar en la cuarta categoría del fútbol español con la camiseta azulgrana.

El club le ha querido dar las gracias por su dedicación mientras defendía la camiseta del Extremadura y desearle suerte en su futuro dentro de los terrenos de juego. «Desde nuestra entidad solo podemos tener palabras de gratitud hacia un futbolista que formó parte de una temporada histórica, en la que juntos logramos tres títulos que ya forman parte de la memoria colectiva del club y de nuestra afición», explicó el Extremadura en el comunicado de despedida a Pablo Platero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  3. 3

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  4. 4 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  5. 5

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  6. 6

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  7. 7

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  10. 10 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura y Pablo Platero separan sus caminos

El Extremadura y Pablo Platero separan sus caminos