El Extremadura, listo para el comienzo de liga

El Extremadura ya está preparado para el inicio de lo importante, la competición oficial, tras una pretemporada larga que empezó a mediados de julio y ... que acabó este fin de semana con el triangular ante Badajoz y Villafranca.

Los azulgranas afrontan una semana de preparación para el primer partido liguero que jugarán este domingo ante el Atlético Malagueño en el Francisco de la Hera. «Ahora ya empieza lo verdadero, la liga, y a preparar ahora la semana y a afrontar la realidad del campeonato», explicó Cisqui tras el triangular del sábado en Villafranca de los Barros. Y es que en el equipo de Almendralejo ya tienen ganas de empezar la competición oficial y demostrar que la larga pretemporada ha dado sus frutos.

El propio técnico azulgrana admitió también que esta preparación ha sido clave para pulir conceptos que el equipo necesitaba para el inicio de la liga. «Hemos hecho una pretemporada bastante larga, pero es lo que tocaba. Hemos mejorado semana a semana y trabajando conceptos en los que no dábamos con la tecla. En el Extremadura ahora tenemos las ideas claras de lo que queremos tanto en defensa como en ataque, y a partir de ahí pues a ver cómo se afronta ese primer partido», señaló Cisqui.

El Extremadura llega al primer choque con muchas incógnitas en cuanto a los jugadores que saldrán de inicio ante el Atlético Malagueño. Cisqui tiene varias opciones por puesto, lo que aumenta la competencia interna de la plantilla y puede mejorar el rendimiento de todos los futbolistas. «El equipo tiene muchas alternativas y los jugadores me han demostrado que hay mucha competitividad y han dado el nivel en las pruebas que hemos llevado a cabo», sentenciaba el entrenador.

Pese a esa competencia interna, Cisqui está muy contento con el buen ambiente que se vive en el vestuario a unos días de que comience la temporada en Segunda RFEF. «El grupo es muy bueno, sano, transparente y donde hay mucha competencia. Ahora todo el mundo quiere agradar y aprobar todos los exámenes, pero llega la hora de la verdad con la liga».

El CD Extremadura se estrenará por primera vez en Segunda RFEF ante su público este domingo, a las 19.00 horas. El rival, el Atlético Malagueño, también es un recién ascendido a la cuarta categoría, y cuenta con un plantel joven típico de un filial, pero con mucha calidad individual que puede poner en aprietos al cuadro azulgrana en su primer partido de liga.