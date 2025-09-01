HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cisqui dirige un entrenamiento de pretemporada. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

El Extremadura, listo para el comienzo de liga

Cisqui admite que el equipo está en un buen momento para el estreno de la competición oficial de este domingo ante el Atlético Malagueño

Raúl Peña

Almendralejo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:20

El Extremadura ya está preparado para el inicio de lo importante, la competición oficial, tras una pretemporada larga que empezó a mediados de julio y ... que acabó este fin de semana con el triangular ante Badajoz y Villafranca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  5. 5 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  6. 6 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  7. 7 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  8. 8 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Extremadura, listo para el comienzo de liga

El Extremadura, listo para el comienzo de liga