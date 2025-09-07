HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Directo Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
Celebración del gol de Zarfino que dio el triunfo. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura se impone en la montaña rusa

Remonta en la segunda parte con uno menos, con Zarfino anotando el tanto del triunfo en su regreso

Raúl Peña

Almendralejo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:56

El Extremadura consiguió sus primeros tres puntos de la temporada en un debut en Segunda RFEF que fue una auténtica montaña rusa. Los ... azulgranas consiguieron darle la vuelta a un 0-2 con un jugador menos en una segunda parte de locura. Tras una primera parte bastante pobre, los locales supieron sobreponerse y marcar tres goles en apenas 15 minutos para que la victoria se quedase en el Francisco de la Hera.

