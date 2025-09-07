El Extremadura se impone en la montaña rusa

El Extremadura consiguió sus primeros tres puntos de la temporada en un debut en Segunda RFEF que fue una auténtica montaña rusa. Los ... azulgranas consiguieron darle la vuelta a un 0-2 con un jugador menos en una segunda parte de locura. Tras una primera parte bastante pobre, los locales supieron sobreponerse y marcar tres goles en apenas 15 minutos para que la victoria se quedase en el Francisco de la Hera.

Con Zarfino todo es más fácil. El uruguayo aún no está al cien por cien físicamente, pero es el primero en presionar, en pedir el balón y en darle personalidad e intensidad al equipo. A eso hay que sumarle que marcó el tanto de la victoria para certificar que su vuelta al Francisco de la Hera fue de matrícula de honor.

Antes del éxtasis de la victoria, los locales lo pasaron mal. La primera parte del primer partido empezó sin encontrar el modo de hacerle daño al rival y sin la intensidad necesaria para poder competir. Si a eso se le suma que en frente tenía a un equipo muy trabajado, con las ideas muy claras y que sabía dónde tenía que hacerle daño al rival, el resultado fue un Extremadura que ofreció una imagen muy pobre durante los primeros 45 minutos.

El Atlético Malagueño tuvo el control del esférico prácticamente desde el primer minuto de juego. El filial malaguista atraía a su propio campo a los jugadores azulgranas y después, bajo la batuta de Otu, atacaba con superioridad constantemente la portería de Robador. En una de estas internadas por la banda derecha, Juani pudo entrar sin oposición dentro del área y puso el pase atrás para que Badiola marcase el primer gol del partido.

El gol en contra le sentó fatal tanto al equipo como a la grada, pero lo peor estaba por llegar. En el saque de centro del Extremadura el balón acabó en los dominios de Robador, que no despejó a tiempo y vio cómo Sarria se le echaba encima. El pase de Robador golpeó en el delantero y el esférico se coló en la meta azulgrana. En solo dos minutos, el Extremadura encajó dos tantos.

La única opción para los locales era espabilar y comenzar a asediar la meta de Andrés, pero eso no sucedió en la primera mitad. Es más, la ocasión más clara fue de Robe Moreno y tuvo que ser a balón parado. El cabezazo del mediocentro en un saque de esquina obligó al portero malaguista a hacer una gran parada para mantener a su equipo con dos goles de ventaja.

Extremadura: Robador; Fran Rosales, Ángel Cano, Cordero (Pardo, min. 90), Tala; Zarfino, Robe Moreno (Marco, min. 58), Barace, Diego Díaz (Usama, min. 81); Callejón (Barrero, min. 58) y Frodo. 3 - 2 Atlético Malagueño: Andrés; Rafita, Recio, Santaella (Ángel, min. 70), Seidu (Marcos, min. 70); Otu, Badiola, Juani (Hernández, min. 87), Rubén (Alexis, min. 62); Sarria (Houssam, min. 87) e Ismael. Goles: 0-1: Badiola, min. 20. 0-2: Sarria, min. 21. 1-2: Callejón, min. 48. 2-2: Frodo, min. 63. 3-2: Zarfino, min. 66.

Árbitro: Anas Bakali. Expulsó por doble amarilla a Tala (52), y con roja directa a Otu en el minuto 74. Amonestó con amarilla a los locales Carlos Cordero (26), Tala (28), Ángel Cano (31); y a los visitantes Andrés (41) y Juani (83).

Incidencias: Francisco de la Hera, unos 2.900 espectadores. Antes del inicio del encuentro el club homenajeó a Willy, ex futbolista del Extremadura UD que se ha retirado esta temporada.

El paso por vestuarios no le pudo sentar mejor al Extremadura. Pasó de ser un equipo plano y sin ideas a marcar su primer gol del partido en apenas tres minutos. Los de Cisqui se fueron directamente a recortar distancias y lo consiguieron gracias a Callejón, que remató a gol desde dentro del área un pase de Tala.

El Extremadura se vino arriba y estuvo muy cerca de empatar en una ocasión doble de cabeza, pero ni Robe Moreno ni Barace impactaron bien en sus remates y la opción de la igualada se esfumó. Los locales atravesaban sus mejores minutos en todo el partido, pero de nuevo se le puso todo cuesta arriba. Tala, que ya tenía una amarilla, vio la segunda en un salto de cabeza en el que impactó con el codo al atacante malaguista. De nuevo, el equipo se tenía que recomponer a un mazazo.

Y lo hizo. Los de Cisqui no encontraban el camino para llegar al gol, pero entonces aprovecharon un error del rival para empatar el choque. Frodo mantuvo la fe intacta en un balón demasiado largo. Presionó al central, que tenía toda la ventaja, y provocó el fallo en el despeje. El esférico se le quedó en los pies a Frodo, que puso la igualada en el electrónico.

La locura se desató en el Francisco de la Hera, que se vino arriba, pero aún quedaba más. Dos minutos después del empate Frodo volvió a ganar un balón a la espalda de la defensa, pero esta vez se convirtió en asistente. El delantero esperó la llegada de Zarfino, que batió a Andrés y llevó el delirio al coliseo almendralejense. Con todo en contra, el Extremadura le dio la vuelta al partido y se puso por delante.

Las buenas noticias no dejaron de llegar para los azulgranas. A 20 minutos del final Otu fue expulsado por una entrada sobre Barrero y las fuerzas se igualaron. De ahí hasta el final el Atlético Malagueño lo intentó, pero se estrelló contra un Extremadura que sacó su veteranía para que no pasase nada en el partido y los tres puntos se quedasen en Almendralejo.