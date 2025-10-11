HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El delantero azulgrana Frodo celebra un tanto esta temporada. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura no se fía del colista

Los azulgranas visitan al Lorca Deportiva para intentar volver a la senda de la victoria en El Rubial

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:49

Sobre el papel no hay un partido más desigualado que el del líder contra el colista. Pero en el fútbol la teoría y los números ... se quedan a un lado cuando el esférico echa a rodar y se le suman una infinidad de factores que influyen en el encuentro. Por eso, el Extremadura, que comanda la tabla, no se fía del Lorca Deportiva, que ahora mismo es el farolillo rojo del grupo 4 de la Segunda RFEF.

