El Extremadura no se fía del colista

Sobre el papel no hay un partido más desigualado que el del líder contra el colista. Pero en el fútbol la teoría y los números ... se quedan a un lado cuando el esférico echa a rodar y se le suman una infinidad de factores que influyen en el encuentro. Por eso, el Extremadura, que comanda la tabla, no se fía del Lorca Deportiva, que ahora mismo es el farolillo rojo del grupo 4 de la Segunda RFEF.

Los azulgranas son conscientes de que ahora son el rival a batir, pero no creen que el Lorca Deportiva sea un rival menor. Por eso Cisqui les ha puesto las pilas a sus jugadores tras el empate ante el UCAM Murcia, ha trabajado los errores del último partido y les ha hecho saber que el rival de este domingo les va a poner las cosas muy difíciles.

El entrenador azulgrana cree que los murcianos compitieron bien ante el Recreativo de Huelva y que volverán a hacerlo desde el primer minuto en el compromiso de esta jornada. «En el último partido ante el Recreativo de Huelva iba uno a uno y ante un rival llamado a estar arriba en la competición. Ahora mismo la clasificación puede ser circunstancial. Lo que hay es que defender esos tres puntos y creer y confiar en nuestra propuesta», explicó Cisqui en la previa del choque.

El partido se jugará en El Rubial, de Águilas, ya que el Lorca Deportiva ha tenido que pedir jugar en dicho estadio por las obras que se están realizando en el suyo. Así, el Extremadura disputará su choque en el lugar donde hace unas semanas consiguió la victoria ante el equipo local, por lo que ya conocen el escenario y todo lo que rodea al coqueto estadio.

Lorca Deportiva: Juskevicius; Jaime, Fran Tafalla, Fromsa, Morros; Peque, Álvaro, Willy, Sergi Fernández; Gabri López y Naranjo. - Extremadura: Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Pardo, Tala o Carlos Cordero; Zarfino, Marco, Diego Díaz, Barace; Callejón y Frodo. Árbitro: Héctor Rodríguez (castellanoleonés).

Estadio y hora: El Rubial, 18.00 horas.

En El Rubial no podrán estar por lesión Álvaro Barrero y Fran Rosales. Además, Carlos Cordero y Tala llegan entre algodones al choque, por lo que podría haber varios movimientos en el equipo. Pardo podría entrar en el centro de la zaga y el lateral que ocupó la pasada jornada Fran Rosales podría ser para Tala o Carlos Cordero.

El Extremadura ahora es el equipo de referencia y en el vestuario están concienciados de que cada encuentro va a suponer un reto para el equipo. «Para nosotros no va a ser ningún partido fácil, ni dentro ni fuera. Los partidos hay que trabajarlos, currárselos y proponer muchas cosas en defensa y en ataque», señaló Cisqui.

Con este panorama viaja el Extremadura a Murcia. Con la sensación de que le puede ganar a cualquiera si juega con intensidad y confianza, pero también con la certeza de que cualquier equipo, como le pasó ante el UCAM Murcia, le puede complicar mucho las cosas. «Tenemos una idea clara: vamos a respetar a todo el mundo, pero no vamos a temer a nadie», sentenció Cisqui en la previa del partido.