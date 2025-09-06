El Extremadura, a no fallar en su estreno

La competición oficial regresa al Francisco de la Hera, casi cuatro meses después del último partido liguero del Extremadura en casa. Lo hará ... estrenando competición, Segunda RFEF, y con la incógnita de saber qué nivel tiene para la categoría. El tiempo pondrá al equipo en su lugar, pero mientras tanto el bloque almendralejense quiere sumar de tres en tres desde el principio para encarrilar la temporada.

Los azulgranas se estrenan ante un recién ascendido también, el Atlético Malagueño, que quiere empezar con buen pie a costa de un conjunto azulgrana que competirá con muchos jugadores que consiguieron el ascenso la campaña pasada, pero con incorporaciones de nivel. Una mezcla de juventud y veteranía que quiere optar a objetivos ambiciosos de la mano de Cisqui.

El técnico azulgrana no podrá contar para el partido con Luis Nicolás ni Miguel Núñez; y Usama, Tala, Zarfino y Carlos Cordero aún no están al cien por cien, pero alguno tendrá minutos. Aun así, el preparador del Extremadura está convencido de que su equipo va a dar la cara. Por eso, el equipo solo pone el foco en el choque ante el Atlético Malagueño. «Con las jornadas se va a ver dónde está el nivel, por lo que tenemos claro que vamos a ir partido a partido y por eso hemos focalizado el trabajo de la semana en estos tres puntos. No se puede ir más allá», explicó Cisqui.

Extremadura: Robador; Fran Rosales, Pardo, Ángel Cano, Tala o Cordero; Robe Moreno, Marco, Diego, Barace; Callejón y Frodo. - Atlético Malagueño: Andrés; Mateo, Ángel Recio, Arriaza, Óscar González; Ismael, Ibon, Alexis, Houssam; Rubén Sánchez, Juanma Hernández. Árbitro: Anas Bakali (madrileño).

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 19:00 horas.

Sobre el rival, hay muchas incógnitas, pero Cisqui tiene claro que el estilo de juego, de ir a presionar desde el primer minuto a campo contrario, es similar al del Extremadura, pero con mucha más juventud. «Es un equipo muy joven, muy atrevido, que quiere presionar arriba. Eso ya lo tenemos visualizado y va a ser un partido atractivo porque somos dos equipos que van a por la victoria desde el primer minuto. Para el espectador va a ser bonito».

Lo que también es una incógnita será la afluencia de público. Con la cifra de los 3.000 abonados superada, el club espera que la afición aporte también su granito de arena y sea una parte importante de los posibles éxitos. Por eso, se espera una buena entrada para el estreno liguero del CD Extremadura en Segunda RFEF.