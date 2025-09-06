HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Celebración azulgrana en el duelo amistoso ante el Badajoz. CD Extremadura
Segunda RFEF

El Extremadura, a no fallar en su estreno

Los de Cisqui debutan ante el Atlético Malagueño con las ausencias de Luis Nicolás y Miguel Núñez

Raúl Peña

Almendralejo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:52

La competición oficial regresa al Francisco de la Hera, casi cuatro meses después del último partido liguero del Extremadura en casa. Lo hará ... estrenando competición, Segunda RFEF, y con la incógnita de saber qué nivel tiene para la categoría. El tiempo pondrá al equipo en su lugar, pero mientras tanto el bloque almendralejense quiere sumar de tres en tres desde el principio para encarrilar la temporada.

