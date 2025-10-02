El Extremadura exprime el balón parado

El Extremadura es el líder del grupo IV de la Segunda RFEF después de ganar los cuatro partidos disputados. Los futbolistas azulgranas ... están demostrando que conforman un equipo muy intenso, que presiona arriba la salida del rival y que es complicado de tumbar. Peero por encima de todo esto sobresale una característica que le ha hecho ganar los tres últimos partidos: el aprovechamiento del balón parado.

Los últimos cinco goles del Extremadura, los que ha anotado en esos tres encuentros, han llegado a través del balón parado. Ya sea de falta directa, de penalti o de jugada ensayada, el Extremadura ha conseguido los últimos nueve puntos gracias a esas acciones de estrategia. Los de Almendralejo han ganado los cuatro partidos de liga por la mínima, y ahí han cobrado importancia estas jugadas. Además, José Callejón se ha erigido como protagonista del equipo con dos goles de falta directa y una asistencia a Diego Díaz.

La última victoria, ante el Águilas en El Rubial, llegó gracias a dos faltas. El tanto del empate, ya que los locales se pusieron por delante muy pronto, lo hizo Diego Díaz en una jugada ensayada. Callejón amagó el lanzamiento directo en una falta en el pico del área para ceder el esférico a Diego para que marcase el primero. El segundo fue un auténtico golazo de Callejón en la ejecución de un golpe franco directo.

Ya en el partido anterior al del Águilas el Extremadura venció al Yeclano con un cabezazo de Carlos Cordero en una falta lateral, y con un penalti transformado por Álvaro Barrero. Y, por si fuera poco, el Extremadura volvió de Jaén con tres puntos bajo el brazo tras un gol de Callejón de nuevo clavando el lanzamiento de una falta.

Así, el Extremadura está siendo uno de los protagonistas de este comienzo de temporada y la pizarra está siendo clave para llevarse la victoria. Si al acierto en este tipo de jugadas se le suma que el Extremadura está siendo un equipo fiable defensivamente, el resultado no es otro que el liderato del grupo.

Ante el UCAM Murcia, este domingo a las 12.00 horas, el Extremadura tiene una nueva oportunidad para seguir en lo más alto de la tabla y conseguir los tres puntos ante su afición.