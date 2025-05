El Extremadura comienza su reestructuración deportiva

Raúl Peña Almendralejo Martes, 20 de mayo 2025, 22:04 Comenta Compartir

El Extremadura se puso manos a la obra a principios de esta semana con la confección de su cuerpo técnico y, una vez abierta la lata, no ha parado para seguir haciendo movimientos.

Si el lunes se hizo oficial la continuidad de Cisqui como primer entrenador del Extremadura, una noticia que era un secreto a voces en Almendralejo, ayer se despidieron los primeros integrantes del cuerpo técnico. El preparador físico Sergio Romero, el analista Ricardo Villarín y el fisioterapeuta Manuel Gallardo ya no pertenecen a la disciplina del club almendralejense.

El Extremadura prescinde de los servicios de los tres miembros del staff y empieza una reestructuración del cuerpo técnico para la próxima temporada en Segunda RFEF. Los tres ya se despidieron del club y ahora afrontarán nuevos retos profesionales.

La directiva azulgrana va a apostar por una mayor profesionalización en todos los ámbitos del club y quiere retocar el apartado estrictamente deportivo para afrontar su primera temporada en Segunda RFEF con las mejores garantías posibles, y para ello cree conveniente cambiar algunas piezas en el cuerpo técnico.

Así, el Extremadura contratará a un nuevo preparador físico, un nuevo fisioterapeuta y a un analista, siempre y cuando Cisqui y su equipo de trabajo lo estimen oportuno, antes del comienzo de la pretemporada para diseñar cómo se va a preparar el equipo para la próxima campaña. Pese a que la liga acaba de terminar, en el Francisco de la Hera no han parado de trabajar para mejorar en todos los aspectos.

Estas despedidas en el club de Almendralejo son las primeras de las varias que va a haber durante este verano. El equipo va a cambiar en todos los apartados y estas bajas en el cuerpo técnico son el primer paso de la directiva para la reordenación de la entidad.

En el apartado deportivo, esta semana habrá más actividad en el seno del equipo. La dirección deportiva, comandada por Manuel Mosquera, lleva con el mono de trabajo varios meses, pero en estas semanas se ha intensificado su actividad y va a haber movimientos en el equipo de Cisqui. Los primeros cambios, como ha pasado en el cuerpo técnico, serán en forma de bajas.

Manuel tendrá que comunicar a los jugadores que no siguen que el club no cuenta con ellos para la próxima temporada. Ese momento será el más amargo para el director deportivo, ya que algunos jugadores de los que no seguirán llevan varios años en el club y han crecido de la mano junto al CD Extremadura.

Además, Manuel Mosquera también hablará con los jugadores que quiere tener en su proyecto y que no tienen contrato para cerrar el capítulo de renovaciones y bajas lo antes posible y saber qué posiciones tiene que cubrir en el mercado de fichajes de este verano. El Extremadura ha tenido alguna semana de ventaja con respecto a algunos equipos que van a competir en la misma categoría y quiere sacar provecho de esta situación.

No ha llegado junio, pero el Extremadura ya se está moviendo para intentar tener el equipo más competitivo la próxima temporada tanto dentro del terreno de juego como fuera. El verano en Almendralejo y en los despachos del Francisco de la Hera va a ser movido.

