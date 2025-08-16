HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Extremadura y el Cacereño protagonizan este sábado el duelo de ascendidos

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:27

La pretemporada sigue avanzando y hoy depara todo un plato fuerte con el partido que enfrenta al CD Extremadura y al Cacereño en el Francisco de la Hera (21.00 horas) en el marco del 'Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad'. Se verán las caras dos equipos que la campaña pasada celebraron sus respectivos ascensos y afrontan el nuevo curso con el reto de enfrentarse a una nueva categoría.

El conjunto almendralejense llega a este choque tras haber encadenado varios resultados positivos, pero con el reciente traspié ante el Puebla (1-0). Por su parte, el equipo que dirige Julio Cobos presenta hasta la fecha una hoja de servicios inmaculada, saldando todos sus test con victorias, excepto el empate en Alcorcón (1-1).

El precio de las entradas es de 10 euros en tribuna y 7 en preferencia para adultos y de 5 y 3 euros respectivamente para el público infantil; los abonados accederán gratis. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas una hora antes del comienzo del choque o a través de la web.

