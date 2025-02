La enfermería tampoco ayuda al Villanovense

Estrella Domeque VILLANUEVA DE LA SERENA. Miércoles, 30 de octubre 2024, 08:08 Comenta Compartir

No quería Alberto Cifuentes dar ninguna pista sobre las bajas en la previa del partido contra el Estepona y eso hacía intuir que la enfermería tendría este pasado domingo una cara nueva. Era en este caso la de Sergi Brunet, central que lo había jugado todo hasta la fecha, a excepción de los últimos 15 minutos contra el UCAM.

Así, la imagen antes del pitido inicial era muy significativa en uno de los bancos del Municipal Villanovense. El defensa catalán resistía de pie, mientras Javi Sánchez, Lobato, Olmedo y Riquelme estaban sentados, al igual que Cristian Collazo. Seis lesionados que apuntaban a ser importantes y que, salvo Brunet y Lobato, apenas han tenido minutos en estos primeros nueve partidos. «Te tienes que adaptar al final a los jugadores que tenemos y no me preocupa demasiado no poder tener 20 o 21», decía antes de la derrota contra el Estepona (0-1) añadiendo que le gusta trabajar por líneas, «te condiciona y me da cosa por ellos, pero no por el trabajo; las lesiones tienen su tiempo». Además, ya avanzaba como nota positiva que esta situación le daba la oportunidad «de que participe gente que está preparada, capacitada y con una actitud muy buena».

Así, este pasado domingo destacó la presencia de Placi en el centro de la zaga en el primer partido como titular del que fuera canterano de La Cruz Villanovense. «Le he visto genial», valoró el técnico del Villanovense ya tras el partido, «ha estado fuerte en los duelos, asentado, sin cometer errores y ha conseguido parar a un gran delantero de la categoría; las bajas te permiten esto, ver jugadores que a lo mejor no tenían minutos».

En ese sentido, sobre el joven central dijo no haber tenido dudas a la hora de alinearlo en lugar de Brunet, «el chico ha estado muy bien, es muy joven y tiene un buen nivel, da mucha confianza», concluyó sobre el jugador de 21 años que, a falta de conocer el alcance de la lesión de Brunet, podría tener una nueva oportunidad contra el Torremolinos.