Enésimo paso atrás del Badajoz

El Atlético Paso tuvo una en el primer tiempo y la mandó al poste. Gozó de otra en la segunda y se adelantó con el tanto de Ortega. Un pobre bagaje, pero suficiente (0-1) para un equipo experto en rentabilizar lo poco que genera. ... El Badajoz, nada. Dos estertores de Saidou Bah, que empezó muy voluntarioso, algo de Adri Carrasco, movimientos de Álex Alegría y poco más. No tuvo más historia otro partido pobre, insulso y sintomático de un equipo pacense depresivo y plano que se hunde en el descenso. Tercera derrota seguida, octavo partido sin ganar y se queda a cinco puntos del playout y a seis de la permanencia.

La puesta en escena de Iñaki Alonso traía varias novedades, algunas obligadas por las bajas de Castri por acumulación de amarillas y Carlos Cinta, con molestias durante la semana y con su futuro en el aire. Tampoco estuvieron citados Carlos Cordero ni Ewan Urain, el delantero vasco no aparecía inscrito en la Federación este sábado y, aunque el club aseguró que estaba todo en orden, finalmente se quedó en la grada. En el once destacaba la presencia de Óscar Santiago en la portería, que debutaba esta temporada relegando al banquillo a Narváez. Otro que se estrenaba de inicio era Saidou Bah.

El Badajoz salió eléctrico y activo auspiciado por la movilidad y las ganas de un Saidou Bah muy entonado que percutía constantemente por el flanco derecho. Arrancaba, caracoleaba y le faltaba el último pase, pero generaba problemas a la zaga visitante. El extremo guineano iba afinando en cada aparición y una de sus asistencias conectó con Adri Carrasco, aunque el envío era demasiado fuerte y el remate del atacante madrileño se marchó a saque de banda, incapaz de controlar la dirección del chut.

Era el primer aviso serio. Los canarios, a lo suyo, metiendo cloroformo al ritmo, con pausa e incluso demorándose Loscos en el saque de portería desde el minuto 1. Los palmeros esperaban atrás, agazapados, sin prisa, sus opciones pasaban por armar una contra o jugadas a balón parado.

En el minuto 20 volvía a la carga Bah, que de nuevo aceleraba para desembarazarse de su par y tras abrirse ángulo conseguía poner un centro medido al corazón del área, donde esperaba con la caña preparada Álex Alegría, que apretó el gatillo con celeridad, pero su derechazo se topó con un defensor. Se desgañitaba el delantero placentino pidiendo penalti por manos, pero el árbitro señaló el banderín. Fue, sin duda, la opción más clara para los extremeños. Y ahí se estancó la propuesta local.

Con Saidou más vigilado perdió el factor sorpresa y la espontaneidad y era Adri Carrasco el que trataba de asociarse para generar opciones de ataque. Pero solo rascó un par de córneres y el Badajoz empezaba a enmarañarse. Esa espesura la aprovechó el equipo de Manolo Sanlúcar para dar un paso al frente y tratar de buscar petróleo. Con un juego directo, sin florituras, lograron plantarse en el área de Óscar Santiago. Dawda la ponía con música en la cabeza de Robe Moreno, que la mandaba a la cepa del poste izquierdo. El rechace le llegaba al jugador sevillano, que inexplicablemente la mandaba fuera con todo a su favor y con el meta vencido.

El equipo de Iñaki Alonso se iba marchitando conforme se iba acercando el interludio y la deriva del partido tomaba tintes soporíferos por momentos, entre las imprecisiones generalizadas y la parsimonia canaria.

Tras el paso por vestuarios, el Badajoz estuvo a punto de repetir el nefasto guion de Llerena. Salió dormido, laxo atrás y los visitantes casi se adelantan cuando Altube entraba con todo en el punto de penalti, pero estuvo providencial Fran Grima, que obstaculizó lo justo para abortar la opción de los isleños.

CD Badajoz: Óscar Santiago, Fran Grima, Liza, Borja López (Pablo Gálvez, min. 76), Chacartegui, Toni Jou, Miguel Núñez (Sandro Toscano, min. 80) Adri Carrasco, Jurgi Oteo (Samu Manchón, min. 62), Saidou Bah (Fidel, min. 62) y Álex Alegría (Petcoff, min. 80). 0 - 1 Atlético Paso: Loscos, Robe Moreno, Adri Escudero, Ayoze, Barreda, Dimitri, Menudo (Guti, min. 83), Bogdan (Ojog, min. 77), Dawda (Ortega, min. 70), Altube y Palomares. Gol: 0-1, min. 72: Ortega.

Árbitro: Bordons Moreno (comité andaluz). Amonestó a Palomares, Ortega y Robe Moreno en el Atlético Paso y a Liza y Toni Jou en el Badajoz.

Incidencias: Nuevo Vivero, 3.117 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por la muerte del padre del exjugador del Badajoz Paco Alegre.

Falta control, criterio y fútbol en la medular, gestar la jugada, fabricarla y macerarla, algo más que apostarlo todo al acierto en las superioridades por banda. Con Petcoff tocado y Sandro en el ostracismo, Núñez y Toni Jou aportaban consistencia y equilibrio, pero no se prodigaban en triangulaciones ni transiciones elaboradas. Y los primeros cambios no fueron precisamente en esa dirección. Se fueron dos hombres de banda, Jurgi y Saidou, que perdió fuelle muy pronto y su efervescencia se mitigó, y entraron Samu Manchón y Fidel. El sevillano revitalizó la banda y tuvo un par de acciones notables para tratar de enchufar a un Badajoz opaco. Fue efímero.

Pero todo podía empeorar y así fue. Pérdida de Miguel Núñez en el centro del campo que aprovecha Ortega en el primer balón que tocaba para batir a Óscar Santiago en el mano a mano e instalar el drama en el Nuevo Vivero, que reaccionó con una división entre aplausos y pitos que dejó paso a un silencio cargado de hastío.

A partir de ahí, el Badajoz fue un alma errante, incapaz de reaccionar y aportar algo. Ni con la cabeza y, lo que es más preocupante, tampoco con el corazón. Porque perdía y no había rabia ni tensión, no porque no quiera, sino porque da la impresión de que mentalmente no puede. Yace en las catacumbas de sus miserias y es incapaz de encontrar un hilo de vida al que agarrarse. Pitido del árbitro tras siete de añadido en el que el Badajoz ni inquietó al rival y la grada se marchó resignada, ni gritos ni protestas. Ya no saben qué cabeza pedir ni a quién señalar y tampoco quedan fuerzas para siquiera increpar.