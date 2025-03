Acusado de falsificar documentos: El presidente del Montijo Emilio Blanco niega las acusaciones y carga contra la propia Policía

Redacción Badajoz Lunes, 4 de abril 2022, 22:04 | Actualizado 22:16h. Comenta Compartir

Emilio Blanco, presidente del Montijo, niega rotundamente las acusaciones por las que fue detenido por la Policía y arremete duramente contra la nota de prensa policial hecha pública este lunes respecto a una investigación que derivó en su detención acusado de falsedad documental y un delito contra los trabajadores y en la contratación de futbolistas extranjeros. «La nota de prensa incurre en un claro desprecio del principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución Española, dado que se dan como hechos ciertos que he falsificado documentos, que he promovido la estancia de ciudadanos extranjeros sin habilitación para residir en España y al mismo tiempo emplear a personas sin autorización para trabajar, todo lo cual es absolutamente falso, por lo que me reservo el ejercicio de las acciones judiciales que me asistan por falsa acusación de la comisión de varios delitos sin que las diligencias hayan aún salido del ámbito de la Policía Nacional».

Blanco niega que haya falsificado documentación de los jugadores y pone en «serias dudas» la investigación, que estima que no ha sido «fruto de un análisis exhaustivo de la documentación y de la situación administrativa de varios de los jugadores».

También critica la nota de prensa cuando recoge que la Inspección de Trabajo ha detectado irregularidades«, una afirmación que califica como »gratuita«. »Del mismo modo se incurre en falsedad cuando se afirma que por parte de la Inspección de Trabajo se han detectado irregularidades tanto en la contratación de futbolistas como de empleados. La actuación de dicha Inspección se ha limitado a extender un acta en la que se requiere al Club para que aporte, el próximo día 21/04/22, diversa documentación, como así se hará, por lo que es absolutamente falso que «se hayan detectado irregularidades», siendo dicha afirmación gratuita y carente de todo fundamento. Actuaciones de inspección, por otro lado, muy habituales en el ámbito empresarial, sin que se proceda con la mala fe con la que se hace en el presente caso al darla a conocer a la opinión pública cuando aún no han concluido«.

Añade también que se reserva el ejercicio de acciones judiciales por acusaciones falsas y critica a la propia Policía por dañar la imagen del club montijano. «El hecho de que por la Policía Nacional se haya dado publicidad a estos hechos que se encuentran en fase de instrucción, denota un burdo intento de dañar la imagen de la UD Montijo en la persona de su presidente con los perjuicios que ello supone a todos los niveles».