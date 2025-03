Dulce victoria para el Villanovense

«Estoy buscando todavía qué hemos hecho mal»

«Lo que hemos hecho bien cinco meses no lo hemos tirado, pero sí lo hemos deteriorado en un mes; así que, a sufrir como perros», decía Luismi Álvarez, muy crítico, tras la quinta derrota consecutiva de su equipo. «La única solución que veo en esto es hacer gol; nos han ganado por uno todos los partidos, pero tenemos que hacer algo», dijo sobre esta mala dinámica de los suyos. «El día que vea que yo soy el problema, llegaremos a un acuerdo». En su análisis, el técnico del Llerenense dijo que los suyos habían hecho un partido muy completo «para poder llevarnos los tres puntos y, si no, empatar». Pero faltó acierto: «No metemos un gol cuando tenemos para empujarla y a los tres minutos nos hacen el gol; metemos dos delanteros y no hemos rascado ni bola arriba, el campo tampoco ayudaba a eso». Pese a esa frustración por no meter gol, dijo no tener nada que achacar a sus jugadores, «estoy buscando todavía qué hemos hecho mal porque el planteamiento del partido nos estaba saliendo perfecto». También lamentó las lesiones de Maxi y Dani Martínez, «estamos como para perder a dos de nuestros mejores jugadores».