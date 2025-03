Drama o hilo de esperanza para el Badajoz en el Nuevo Vivero

Acertar un once inicial del Badajoz se está convirtiendo en un juego de azar en las últimas jornadas. Por las variantes que está manejando Iñaki ... Alonso y además porque el técnico vasco está siendo muy críptico a la hora de desvelar el estado físico de su plantilla, al menos en cuanto a nombres se refiere. Este viernes, en la víspera del choque en la matinal del domingo (12.00 horas) frente al Navalcarnero en el Nuevo Vivero aseguró que cuenta con varios futbolistas tocados, aunque no desveló de quién se trata. «Vamos a llegar con lo justo esta semana», se lamentó.

La única ausencia confirmada es la de Miguel Leyva 'Tito', aquejado de una fractura en el quinto metatarsiano que se produjo el pasado lunes durante un entrenamiento y que le ha obligado a pasar por el quirófano este mismo sábado. La principal incógnita, y una de las más sensibles, reside en la punta de lanza, donde Álex Alegría ha seguido renqueante de sus problemas de tobillo tras sufrir un esguince en el duelo ante el Illescas de hace ya casi un mes.

El atacante placentino se perdió el duelo ante el UD San Fernando la jornada posterior, pero forzó para poder participar en el siguiente compromiso frente al Numancia, donde disputó 30 minutos, pero se resintió. De nuevo se quedó en el dique seco en la derrota cosechada en el campo del Ursaria, no entrando siquiera entre los convocados. Con Carlos Cinta aún entrando progresivamente en el equipo, se espera que vuelva a repetir de entrada con Ewan Urain, que encadenaría su tercera titularidad consecutiva, aunque sin que haya completado ninguno de esos encuentros y sin que haya visto puerta.

Más allá de las dudas en su once, el Badajoz afronta el envite con la máxima exigencia motivada por su crítica situación clasificatoria, a cinco puntos de la salvación y con el valor añadido de medirse a uno de sus rivales por eludir el descenso. Ambos concurren a un partido con tintes dramáticos empatados a puntos y deberán mirar de reojo a otros campos, con el Llerenense, que marca el playout, recibiendo al líder, el Sanse, así como el enfrentamiento directo entre el Cacereño y el UD San Fernando, que puede marcar el devenir del último tramo del campeonato. «Es un momento de unión y no de división, necesitamos la ayuda de nuestra gente para sacar los partidos adelante, somos conscientes todos de lo que nos estamos jugando», expresaba en su comparecencia del viernes Iñaki Alonso, técnico del Badajoz. Asume que tras la hemorragia de puntos que arrastra lejos de su estadio, deben hacerse fuertes en su feudo para no seguir descolgándose de la pelea. «Hemos jugado dos finales y una la hemos perdido, tenemos una nueva oportunidad en casa».

CD Badajoz: Narváez, Fran Grima, Carlos Cordero, Borja López, Chacartegui, Miguel Núñez, Petcoff, Toni Jou, Adri Carrasco, Fidel y Ewan Urain. - Navalcarnero: Óscar López, Rubén del Valle, Héctor, David Uña, Aguado, Carlos Faya, Llamas, Guti, Ruizma, César y Agus. Árbitro: José Antonio López Aranda (colegio andaluz).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 12.00.

Enfatizó en el último precedente doméstico como ejemplo paradigmático de las prestaciones de su grupo, «tienen que aferrarse a lo que ocurrió el día del Numancia, demostrando que es un equipo competitivo, solidario, que va de frente, que se junta cuando tiene que sufrir, que ataca y hace transiciones cuando tiene el balón, que mira la portería; muchas cosas que tenemos que sumar para que el equipo se sienta fuerte».

El técnico de Durango quiso transmitir un mensaje optimista pese a la nefasta situación, pero advirtió de la necesidad de controlar los factores subyacentes más allá de lo táctico. «Tengo buenas sensaciones, sabiendo que son partidos en los que estamos en el filo de la navaja, con muchas emociones, gestionar eso es muy importante».

El preparador vizcaíno insiste en la virulencia con la que penalizan a su bloque los errores que comete durante los partidos, «no es normal que el contrario te pegue un disparo entre los palos y vaya para dentro». Asume que deben enmendarse y minimizar la incidencia de los despistes y desajustes, pero tira de estadísticas para cargarse de argumentos, «después de los seis meses que lleva compitiendo este equipo, este último ha sido en el que menos tiros han recibido nuestros porteros».

Con todos estos ingredientes, Iñaki Alonso espera un «partido durísimo, contra un equipo que tiene mucha calidad por dentro y con veneno arriba. Hay que mirar al equipo que tienes delante a la misma altura a los ojos y saber que ellos se la juegan igual que tú».