El Don Benito quiere ganar 126 días después

Este 23 de marzo se contabilizan ya 126 días desde la última victoria del Don Benito. Fue el 17 de noviembre, con un solitario gol de Dani Salas contra el San Fernando. Ha llovido mucho desde entonces, literalmente, y ese bagaje se llevó por delante a Juan Marrero, una destitución que no fue solución. Once derrotas y cuatro empates acumulan los rojiblancos desde ese 17 de noviembre, este domingo lo volverán a intentar contra el Almería B, que no ha pasado por un camino de rosas desde esa misma fecha, pero que es cuarto en la clasificación. Siete triunfos, siete derrotas y un empate son sus números en estos 126 días.

Las dinámicas son también contrapuestas en el pasado más próximo. Los de José Carlos Prieto vienen de perder contra el Antoniano por 1-0 habiendo fallado el enésimo penalti esta temporada; el filial almeriense ganó por 2-1 a la Minera con el gol del triunfo en el minuto 88. «Es un buen rival, que lleva mucho tiempo en playoff y tenemos que estar concentrados al 100% y mantener esa concentración durante todo el partido», dice el técnico rojiblanco sobre las claves para lograr esa ansiada victoria.

Del filial dirigido por Alberto Lasarte destaca la habitual juventud, «pero con un talento y un desparpajo increíble». Su posición en la tabla tiene aún más mérito por tratarse de un equipo recién ascendido, «pese a ello, tiene jugadores de muchísima calidad, algunos están en dinámica de primer equipo y están contando para el Almería».

Por eso, Prieto insiste a los suyos en la necesidad de no perder la concentración. «Tenemos que estar concentrados los 90 minutos para lograr la victoria, igualar su nivel de juego, liberarnos de esa presión que a priori podemos tener por la situación y ser nosotros mismos», añadía en la previa del partido tras una semana en la que ha visto implicación por parte de sus pupilos, «en ese sentido siempre estamos contentos con ellos».

Cabe recordar que en el partido de la primera vuelta, el Almería B remontó en la segunda parte el 0-1 inicial anotado por Borja Domingo, hoy jugador del Badajoz, con los goles de Valen y Loren en apenas tres minutos para hacer el 2-1 definitivo.

Con 17 derrotas ya en el casillero, la última dolió especialmente por cómo se produjo, con esa pena máxima fallada por Lolo Pavón. «Siempre que no se gana se está triste y más si llevamos sin ganar desde noviembre», afirmaba recordando esa fecha del año pasado. «La situación es dura, pero intentamos que este vestuario se levante cada día con la ilusión de ganar el partido», proseguía sobre su equipo, que es colista desde hace varias semanas, pero que todavía no está descendido matemáticamente, aunque la permanencia se antoja ya una utopía. «Miramos el partido a partido, nos confundiríamos si miramos más allá», concluía sobre este tema.

En cuanto a bajas, José Carlos Prieto no daba nombres, pero reconocía estar pendiente de dos o tres jugadores, «después de una semana algo accidentada». En el lado contrario, Alberto Lasarte cuenta con bajas y además estará pendiente también de las necesidades del primer equipo, que este sábado perdía por 3-1 contra el Burgos, teniendo en la convocatoria a los canteranos Pedro Fidel y Joan, que no tuvieron minutos a las órdenes de Rubi.

Está por ver también cómo afecta el terreno de juego en el estadio municipal Vicente Sanz tras las lluvias de los últimos días y las que se esperan también para este domingo.

DON BENITO-ALMERÍA B DON BENITO Sebas Gil; Emmanuel, Lolo Pavón, Matheus, Razvan, Álex Benítez, Tapia, Inach, Raly, Dabo y Osama.

ALMERÍA B Iribarne; Peñalver, Paco Sanz, Edu Plá, René Pérez, Ballestero, Hugo Martín, Yago, Marsu, Luis Lara y Lorenzo.

ÁRBITRO Antonio Pozo Fernández (ceutí).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 12.00 horas.