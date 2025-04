El Don Benito quiere una alegría en casa

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 5 de abril 2025, 19:55 Comenta Compartir

La permanencia está tan lejos que este domingo alguna carambola de resultados puede dejar al Don Benito definitivamente descendido en caso de no ganar a la Deportiva Minera. Por eso, el objetivo número 1 es ganar y los motivos son varios. Más allá de las citadas cuentas, en lo emotivo, los rojiblancos quieren volver a ganar ante su afición después de haberse reencontrado con la victoria la pasada semana, algo que no ocurría desde mediados de noviembre.

«Tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro partido y tener el grado de implicación que tuvimos la semana pasada y en partidos anteriores para poder dar una alegría a la afición, que nos vean ganar y que sea aquí en casa», arenga José Carlos Prieto antes de este duelo que puede ser decisivo.

Otra motivación para ganar es que, aunque sirva de poco, los tres puntos les harían adelantar al filial del Granada y abandonar el farolillo rojo después de mucho tiempo.

La semana se ha afrontado de manera diferente después de ese triunfo contra el San Fernando, por la mínima y no sin sufrimiento. Los tres puntos evitaron además que el descenso fuese ya matemático, por lo que las opciones, aunque mínimas, siguen sobre la mesa. «Somos conscientes de la situación en la que estamos, el trabajo sigue siendo el mismo, pero se ve diferente», reconoce el técnico rojiblanco tras su primer triunfo después de sustituir a Juan Marrero hace ya diez jornadas.

«La victoria es más que tres puntos por el hecho de esa confianza que se ha tenido en el trabajo, esa paciencia, esa fe… Parecía que no iba a llegar nunca, pero hemos seguido trabajando durísimo, peleando mucho por conseguirla», añadía sobre lo vivido el pasado domingo.

Ahora cambia el rival, delante estará la Deportiva Minera, y también el escenario, un Vicente Sanz que ya casi ha olvidado cómo se celebra un triunfo. Podrá contar con Álex Benítez, que apunta al once inicial tras cumplir sanción por su expulsión contra el Almería B; pero pierde a Lolo Pavón, por acumulación de tarjetas, lo que le obliga a reconfigurar la línea defensiva.

«El rival es un equipo que puede parecer un recién ascendido sin más, para quien no conozca la categoría, pero cuando ves la plantilla creo que tiene un potencial de equipo para quedar campeón», argumenta sobre el conjunto murciano, destacando también la mala racha que le hace estar desde hace semanas peleando por la salvación y no por una zona noble a la que aspiraba. No obstante, lleva un único triunfo en ocho partidos. «Pero es un equipo muy peligroso, sobre todo en la parcela ofensiva, con jugadores contrastados en la categoría como Arturo, Rubén Mesa, Pipo o Perdomo», advierte el técnico rojiblanco.

Así, Prieto considera que será clave controlar cada situación de partido. «Es un rival con individualidades y potencial colectivo, estar muy concentrados en todas las acciones, dar el valor que tiene a cada duelo y situación, porque es un equipo que a la mínima que desconectes te hace gol», concluye.

Algo similar pide a los suyos en el lado contrario Pepe Aguilar, que entiende que en Don Benito tendrán que hacer «un partido muy completo para poder traernos los tres puntos; lo que hemos hecho durante la semana lo vamos a llevar a cabo el domingo». Pese a la mala racha, mantiene su optimismo, «porque tenemos una condición que no tienen otros equipos que es que dependemos de nosotros mismos».

DON BENITO-MINERA DON BENITO Sebas Gil; Emmanuel, Tapia, Matheus, Mario, Dabo, Álex Benítez, Gorka, Rosón, Vera y Osama.

DEPORTIVA MINERA Fran; Juanmi, Adri Escudero, Javi Vera, Britos, Rubén Mesa, Cifu, Omar Perdomo, Arturo, Pipo y José Más.

ÁRBITRO Javier Sánchez Carreras (andaluz).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 12.00 horas.