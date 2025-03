El Don Benito no levanta cabeza

El Don Benito se quedó sin ganar una semana más. Y ya son quince jornadas consecutivas. Aguantó el buen inicio de partido del Antoniano ... , pero no pudo batir a Barrios ni con una pena máxima. Lolo Pavón falló un penalti cerca del descanso que pudo cambiar el rumbo del partido. La segunda mitad fue más igualada y a quince minutos del final, Raúl Rojas cruzó un disparo tras un centro lateral para dejar los tres puntos en Lebrija.

El cuadro rojiblanco tuvo enfrente a un Antoniano que intentó imponer su juego desde el pitido inicial. El conjunto sevillano cargó su ataque por la banda derecha, donde Raúl Rojas creó buenos espacios cerca del área. Por su parte, el cuadro calabazón buscó algo de oxígeno a la contra, con Inach, desde el costado izquierdo. En el minuto 19 llegó el primer susto para el Don Benito. Raúl Rojas conectó en el corazón del área con Ayán, que controló con la mano, por lo que su disparo al larguero quedó invalidado.

El aviso del cuadro lebrijano hizo subir una marcha al equipo de José Carlos Prieto. Cerca de la media hora se vieron sus mejores minutos. La mejor ocasión llegó tras una acción de Aguado a la salida de un córner que terminó con dos remates. El primero, de Benítez, que taponó la defensa, y el rebote, que aprovechó Pavón, lo detuvo Barrios.

El Don Benito tuvo una ocasión excepcional para adelantarse a los 37 minutos. Javi Tapia cayó derribado por Caro en el área. El árbitro pitó penalti. Barrios adivinó las intenciones de Pavón y detuvo la pena máxima cerca del descanso. Poco antes del intermedio, Inach probó un disparo desde tres cuartos de campo que se marchó muy desviado.

Atlético Antoniano: Barrios; Caro, Guille, Fromsa, Cobo (Néstor Senra, min. 84); Joao Paulo, Javi Rodríguez, Adrián Peral; Raúl Rojas, Ayán (Óscar, min. 62) y Mike (Mario, min. 77). 1 - 0 Don Benito: Sebas Gil; Attipoe (Mario, min. 76), Lolo Pavón, Razvan, Yacouba; Benitez (Iturraspe, min. 80), Ponce (Dani Salas, min. 80); Inach (Raly Cabral, min. 58), Javi Tapia, Aguado (Vera, min. 76); y Oussama. Gol: 1-0: Raúl Rojas, min. 76.

Árbitro: Méndez Hernández (Tenerife). Mostró tarjeta amarilla a Oussama, así como al entrenador, José Carlos Prieto, por el Don Benito.

Incidencias: Municipal de Lebrija. 2.500 espectadores.

Las buenas sensaciones del Don Benito no tuvieron continuidad en el inicio de la segunda parte. El Antoniano volvió a recuperar la posesión del balón e intentó volcarse hacia la portería defendida por Sebas Gil. Aunque en realidad no logró concretar ocasiones. Poco antes de la hora de juego, Raly Cabral ingresó al campo y dio algo más de profundidad al Don Benito por el costado derecho. En el primer balón que tocó, sacó un centro muy pasado que no encontró rematador en el corazón del área. Luego probó Javi Tapia con un buen golpeo de falta desde una posición cercana a la media luna del área que se marchó por encima del larguero. Era el minuto 66.

El Antoniano volvió a carburar por las bandas y fue letal. Desde el lado izquierdo llegó un buen centro de Cobo que acabó controlando Raúl Rojas a la perfección. El extremo batió a Sebas Gil con un disparo cruzado y adelantó a los locales en el minuto 76.

Tras el gol, las entradas al campo de Mario, Vera, Dani Salas e Iturraspe buscaron una reacción que no llegó. El conjunto lebrijano, de hecho, pudo aumentar su renta por medio de un remate de Joao Paulo tras superar a Lolo Pavón pisando el balón.