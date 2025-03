El Don Benito busca una victoria a la desesperada

La orilla queda lejos y las fuerzas son ya escasas, pero el Don Benito pretende seguir a flote y nadando hasta el final. ... Con una diferencia que se puede decir ya insalvable hacia la salvación, los rojiblancos visitan a un Antoniano de dulce que pelea por jugar la liguilla de ascenso a Primera RFEF. «Es un equipo que está hecho por presupuesto para estar abajo, pero que está haciendo una gran temporada y es la revelación de este año», reconoce José Carlos Prieto.

Para el entrenador del Don Benito el potencial de los andaluces está en su campo, «allí manejan muy bien los registros, tenemos que estar muy concentrados, sabiendo la necesidad que tenemos para ganar». Otra de las dificultades estará en el terreno de juego, «césped artificial de estos antiguos, que hacen el partido muy difícil, es un campo complicado, sólo han perdido dos partidos esta temporada allí».

Esa dinámica del rival contrasta con la de un Don Benito que lleva meses sin ganar y que empieza a aceptar que su destino estará en Tercera RFEF la próxima campaña. «No somos ajenos a la situación en la tabla, pero no hay desánimo, la palabra creo que no es esa, es más frustración de hacer las cosas bien y que no te dé para ganar», reconoce el técnico, que esta semana podría recuperar al lesionado Matheus, que esta semana ya ha podido entrenar con el resto del grupo. El regreso del central podría hacer que Tapia, que ha ocupado estas últimas jornadas esa posición acompañando a Lolo Pavón, regresara al centro del campo, su puesto más habitual. También volverá Álex Benítez tras cumplir sanción.

Antoniano: Barrios; Néstor Senra, Fromsa, Guti, Chacartegui, Joao Paulo, Javi, Adri Peral, Ayán, Raúl Rojas y Mike Cevallos. - Don Benito: Sebas; Emmanuel, Lolo Pavón, Tapia, Razvan, Álex Benítez, Ponce, Álex Benítez, Inach, Raly Cabral y Osama. Árbitro: Alfonso Méndez Hernández (canario).

Estadio y hora: Municipal de Lebrija, 12.30.

Como colista y a 12 puntos del playout de descenso, las opciones son más que escasas, pero por delante queda la tarea de despedir la categoría con dignidad. «Sabíamos que la situación era difícil, pero tenemos que acabar el año con la certeza de haber dado todo hasta el final», afirmaba Prieto en la previa de esta partido que encaran «sabiendo que tenemos que ganar ya como sea, los tres puntos serían la recompensa al trabajo bien hecho que estamos haciendo».

Delante estará un Antoniano aún resacoso de su victoria del pasado domingo contra la Minera, un partido que perdían por 1-0 en el tiempo de añadido y que terminaron ganando por 1-2 cuando casi se rozaban los 100 minutos de encuentro.