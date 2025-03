El Don Benito se asoma a Tercera

No hay mal que cien años dure y el de la afición del Don Benito está tocando a su fin. La temporada está siendo desastrosa ... y los rojiblancos siguen caminando el trayecto de espinas hacia el descenso. Este domingo La Unión se encargó de poner una piedra más en ese camino con un gol de Francis Ferrón que hace más líder al equipo murciano y más colista a los de José Carlos Prieto. Porque aunque no sea matemático, el Don Benito tiene ya un pie en Tercera RFEF.

Esa misma filosofía de que no hay mal que cien años dure bien podría también aplicarse a una primera mitad de poco fútbol, por no decir ninguno. Si alguien llegaba sin mirar previamente la clasificación, no habría dicho que sobre el césped del Vicente Sanz se enfrentaban el primero contra el último. Los rojiblancos ofrecieron muy poco, algo comprensible en su situación, pero lo cierto es que La Unión tampoco hizo gala de los motivos que le han llevado a liderar la tabla.

Así, al margen de alguna llegada aislada, poco o nada ocurrió en el primer tiempo y Moha, que debutaba bajo palos en detrimento de Sebas Gil, se marchó prácticamente inmaculado al descanso. No fue la única novedad, también estrenaba titularidad Dabo.

Por suerte para el espectador, la segunda mitad tuvo algo más, aunque el premio fue para el conjunto visitante. La primera ocasión, para que Salcedo estrenara los guantes, fue un intento de Dabo, en el 46, desde el carril zurdo que atrapó el portero de La Unión tras tocar en uno de sus compañeros.

DON BENITO Moha; Emmanuel, Lolo Pavón, Tapia, Razvan, Dabo (Mario, min. 86), Gorka (Vesprini, min. 86), Inach (Vera, min. 61), Rosón (Dani Salas, min. 70), Erik (Raly, min. 61) y Osama. 0 - 1 LA UNIÓN ATLÉTICO Salcedo; Quindimil, Diego Ruiz, Espínola, Mena, Alvarito, Javi Grillo (Fabio Conte, min. 76), J. Santos, El Kounni, Armando y Seth Vega (Ferrón, min.59). GOL 0-1: Francis Ferrón, min. 65.

ÁRBITRO Abraham Gutiérrez Perera (andaluz). Amonestó a los visitantes Javi Grillo y Quindimil.

INCIDENCIAS Unos 500 espectadores en el Municipal Vicente Sanz. Se guardó un minuto de silencio en memoria del árbitro David García de la Loma.

En el 53 la tuvo Seth Vega, ex del Villanovense, que no aprovechó el pase desde la derecha al área pequeña y terminó atrapando en dos tiempos Moha, eso sí, con algo de fortuna. Esa pizca de suerte, pero mala, castigó en el área contraria a Inach que disparó mordido tras una jugada de Osama y Erik dejando al futbolista navarro lamentándose y culpando al terreno de juego por el fallo.

Llegando ya a la hora de juego parecía que se terminaba de abrir el partido, pero fue entonces cuando Francis Ferrón, que apenas llevaba unos minutos sobre el césped, hundió al Don Benito con un buen gol. El que fuera delantero del Badajoz cazó un balón en el centro del campo y, a unos metros del balcón del área, levantó la mirada y armó la pierna para superar a Moha con un disparo ajustado a la base del palo (0-1).

Si en otras circunstancias ya habría sido difícil remontar al líder, más lo es para un Don Benito hundido a todos los niveles y que ha perdido la fe, aunque trate de convencerse de lo contrario. La entrada de Vera y Raly Cabral, minutos antes del gol encajado, tampoco sirvió como necesario revulsivo. Ninguno de los dos generó demasiado peligro y Salcedo tampoco tuvo excesivo trabajo en esta segunda mitad que estuvo parada durante varios minutos por la atención médica requerida tras un choque entre Tapia y Grillo.

La incorporación de Dani Salas en lugar de Rosón tampoco dio sus frutos para Prieto que veía cómo se escapaba una nueva oportunidad de reencontrarse con un triunfo que se resiste desde el pasado 17 de noviembre. Demasiado tiempo para una afición que se marchaba prácticamente en masa antes del pitido final. Así, muchos se perdieron la parada de Moha para evitar el que habría sido el 0-2 de El Kounni y tampoco vieron el intento de Dani Salas, en el 79, con un disparo que se marchó alto. El mismo destino tuvo el intento de Vera, ya a la desesperada en el 88.

Una derrota más, van 16, que evidencia que el Don Benito ya se asoma a Tercera aunque las cuentas todavía digan que se puede evitar lo inevitable.