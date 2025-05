Digno punto final para un Don Benito que no esquiva el farolillo rojo

Diego Hernando Estepona Domingo, 4 de mayo 2025, 21:59 Comenta Compartir

La última hoja de servicios del colista y descendido Don Benito en el Grupo 4 de Segunda Federación fue un meritorio empate a domicilio contra el quinto clasificado, el Estepona, que peleará por el ascenso a Primera Federación vía promoción (1-1). Un penalti convertido por el central Matheus en el último cuarto de hora estableció el resultado definitivo.

El partido del Francisco Muñoz Pérez, al igual que los del resto de la jornada unificada del Grupo 4, empezó con 15 minutos de retraso por una incidencia en el viaje de la Minera a Torremolinos. El Don Benito se mostró competitivo y fue de menos a más en ambas partes. Suya fue la ocasión más clara del primer tiempo, la cual se produjo después de robar un balón en la presión que llegó a botas de Benítez, que remató al palo. Las primeras acometidas del Estepona se produjeron a balón parado y sin inquietar demasiado a Moha.

Otra pérdida local propició un contragolpe que Cristian Fernández despejó. La primera acción de peligro del Estepona fue un disparo lejano de Ekhiotz. Cerca del descanso, una acción a balón parado fue invalidada por fuera de juego. La mayor amenaza del Estepona, a continuación, se produjo mediante un disparo del delantero centro César Gómez que llegó manso a las manos de Moha.

Ninguno de los entrenadores realizó sustituciones al paso por los vestuarios. Los locales mantuvieron la propuesta del control del esférico para, al menos, no perder el encuentro ni la quinta plaza ante la amenaza del Almería B. El primer acercamiento claro de la reanudación llegó mediante una acción que Ekhiotz no supo culminar. A continuación, otra buena jugada colectiva acabó con una buena intervención de Moha ante un nuevo golpeo de Ekhiotz. Más clara todavía fue una ocasión de César Gómez, que no pudo rematar un centro desde la banda izquierda cerca de la línea de meta.

Estepona: Alfonso; Ramón Blázquez, Mirapeix, Cristian Fernández, Eric Gómez (Candelas, min. 61); Keita (Hidalgo, min. 79), Goma (Marín, min. 61); Mariano (Jorge García, min. 61), Ekhiotz, Mati (Carrasco, min. 79); y César Gómez. 1 - 1 Don Benito: Moha; Attipoe (Vera, min. 65), Pavón, Matheus, Yacouba; Benítez (Razvan, min. 80), Iturraspe (Javi Tapia, min. 80), Ponce, Rosón (Aguado, min. 65); Inach y Oussama (Dani Salas, min. 65). Goles: 1-0: Candelas, min. 74. 1-1: Matheus, de penalti, min. 79.

Árbitro: Pricopi Gogu (Comité castellanomanchego). Enseñó tarjeta amarilla al local Keita y a los visitantes Attipoe y Benítez.

Incidencias: Francisco Muñoz Pérez. 1.856 espectadores.

Los dos tantos llegaron en un intervalo de cinco minutos. El Estepona dio primero tras un cambio de banda de Jorge García hacia Candelas, que conectó un potente zurdazo con el que batió a Moha, deshaciendo las tablas en el minuto 74. Sin embargo, la igualada definitiva quedó establecida poco después. Una acción por la parte derecha del ataque derivó en un penalti que el defensa Matheus convirtió, lo que devolvió las tablas al duelo.

Estuvo cerca de completarse la remontada visitante, pero los compases finales fueron de superioridad del Estepona. Marín, uno de los primeros recambios locales, no pudo aprovechar un fallo del portero Moha. Una acción de Carrasco, otro de los revulsivos introducidos por el Estepona, fue abortada por la zaga del Don Benito, que igualó a 26 puntos con el Recreativo Granada, penúltimo.