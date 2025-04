Don Benito-Villanovense, un derbi con mayúsculas en el Vicente Sanz

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 5 de octubre 2024, 18:08 Comenta Compartir

El Vicente Sanz se viste de gala para uno de los partidos del año. Algo que suena a palabras mayores cuando la liga afronta su sexta jornada, pero el derbi entre Don Benito y Villanovense siempre hay que escribirlo con mayúsculas. En una semana repleta de tópicos, sobresale ese de que las dinámicas no importan en este tipo de duelos directos. Sin embargo, es una realidad que los serones, que aún no han ganado, llegan a este partido con más necesidad que sus vecinos, que vienen de dos triunfos consecutivos sobre la bocina.

«Es una semana un poco diferente, no solo por la importancia de los puntos, que nos hacen falta, se le suma que es el derbi de nuestra zona, con lo que conlleva eso, la importancia que tiene ganar un derbi y más fuera de casa», reconocía José González 'Gus' en sala de prensa. «Nos hace falta ganar y creo que la confianza se tiene ganando partidos, a partir de ahí, iremos creciendo más como equipo», añadía el técnico serón que, una semana más, tiene a tope la enfermería con Ruymán entre algodones, tanto que es probable que no llegue; tampoco estarán los lesionados Riquelme, Collazo o Javi Sánchez, entre otros. «No me quiero acordar de los que tenemos fuera, sacaremos un 11 competitivo y una buena convocatoria», asegura Gus.

Delante estará un Don Benito que, en su opinión, ha ido de menos a más. «Hace muchos goles y en casa no ha perdido aún, es un equipo muy competitivo», dice el entrenador visitante, que entiende que es pronto para valorar las cifras de goles a favor y en contra de los rojiblancos. «Si ves los partidos no te sorprende porque están compitiendo muy bien y, al final, los resultados son los que les están dando esa confianza para esa motivación extra».

En cuanto al ambiente esperado en el Vicente Sanz, con más de 200 aficionados serones, Gus espera que sea de respeto. «Que animen cada uno a los suyos siempre desde la educación; que sea una fiesta y un día especial, sin que pase ninguna cosa que no toca».

Más numerosa será, obviamente, la afición local. «Que haya mucha gente en el campo siempre es bueno, ojalá estuviese así siempre el campo tanto en un lado como en otro», dice Juan Marrero, que también tira del tópico, aunque quizás no piense ese «que gane el mejor y al siguiente, nos daremos la mano y a seguir compitiendo».

Al contrario que Gus, el técnico rojiblanco podrá contar con todos sus efectivos, incluido Raly Cabral, lesionado en este tramo inicial y estará previsiblemente en una convocatoria para la que tendrá que hacer dos descartes. «Es una situación complicada porque están trabajando todos fenomenal», afirma sobre este 'quebradero' de cabeza.

Don Benito: Pablo; Álex Benítez, Lolo Pavón, Matheus, Emmanuel, Tapia, David Rosón, Erik Aguado, Vera, Borja y Osama. - Villanovense: Olmedo; Iván Robles, Brunet, Carlos Daniel, Benji, Pajuelo, Abreu, Christian Díaz, Joaquín, Adighibe y Farrell. Árbitro: José María Aranda Delgado (andaluz).

Estadio y hora: Vicente Sanz, 18.00.

Llevarse el derbi, dice el valenciano, sería una doble victoria: «Lo tenemos que ver como una oportunidad en esta jornada de dos pájaros de un tiro: alegrar a nuestra afición y, sobre todo, el subir en la clasificación y meter más puntos con la zona de descenso». Marrero entiende que no hay favoritos en estos partidos, pero sí una mayor intensidad «dentro de una rivalidad, entre comillas, siempre sana».

En cuanto al Villanovense, destaca sus fortalezas, más allá del accidentado inicio, «tiene muy buenos jugadores y sabemos que necesitan los puntos, pero llevamos cinco jornadas y tampoco es que se jueguen la vida; creo que va de menos a más igual que nosotros». Mientras, a los suyos les pide mantener la línea: «No puedo concebir que cambiemos ese ADN porque sea un derbi; al contrario, lo tenemos que acentuar».