Dani Segovia: «El playoff es una gesta impresionante, pero alcanzable»

Regularidad, trabajo sólido y solidario en defensa, contundencia en ambas áreas, efectividad en la portería contraria, ser rocosos e inabordables en casa y no negociar esfuerzos. Son algunos de los preceptos del librillo que ha encumbrado el trabajo de Juan Marrero a lo largo de su carrera y que ha sublimado el Montijo hasta el punto de haber permitido a un recién ascendido de la Tercera extremeña hacerse un hueco entre los elegidos para pelear por el playoff de ascenso a Primera RFEF. Toda una utopía en verano y que empieza a ser cada vez menos descabellada. «Honestamente, al principio nadie pensaba que pudiéramos estar entre los cinco primeros, pero a estas alturas la salvación matemática está al 95-98%, así que vamos a ir a por todas, no tenemos techo. No sería honesto por mi parte decir que no vamos a pelear por ese sueño. Sería una gesta impresionante, pero alcanzable». Así lo atestigua su pichichi, Dani Segovia (Madrid, 1985), un ariete trotamundos con un extenso currículo y que ha evangelizado con sus goles en Austria, Francia e India.

«Humildad» es su muletilla de cabecera en cada exaltación de retos elevados que, con el marco del centenario de la entidad, adquieren mayor fastuosidad. «Sería increíble, un broche para un año histórico. Se uniría a la participación en la Copa del Rey. Algo inaudito», resalta.

Sin hacer mucho ruido y exprimiendo sus armas, el Montijo se ha colado en la tercera posición tras el inalcanzable Córdoba y el Cacereño, que parece haberse despegado en la segunda plaza. Se han colocado por delante de rivales con presupuestos potentes y exigencias clasificatorias como el Ceuta o el Mérida. Con la dosis equilibrada entre la serenidad que le dan sus 36 años y una ambición que nunca se marchita en el deportista, destaca que el vestuario se encuentra «con el estado de ánimo por las nubes, pero manteniendo los pies en el suelo».

Desde que empezara 2022, el conjunto rojinegro únicamente ha perdido un encuentro, fue precisamente el que inauguraba el año, el 9 de enero, ante el Tamaraceite (2-1). A partir de ahí, ni rastro de la hiel de la derrota, estableciendo un registro de siete jornadas consecutivas sin ningún tropiezo y firmando una hoja de servicios más que notable con 15 puntos de 21 posibles en una categoría cuyos puestos de privilegio se cotizan al alza. Su otro diente de sierra se localiza de la jornada siete a la nueve, cuando concatenó tres triunfos. «Es una categoría muy competitiva y el equipo que sea más regular estará arriba», expone. Gracias a eso, el Montijo se ha adjudicado el derecho de pertenecer al ramillete de aspirantes que porfía por el valioso tesoro.

En el Emilio Macarro solo han hincado la rodilla una vez, en el partido inaugural ante Las Palmas Atlético, y como local es, junto al Villanovense, el tercer equipo con mejores números. «Eso nos da mucha ventaja con respecto a los contrarios. Hay que tratar de hacer inexpugnable nuestro reino, ahí nos hemos hecho fuertes».

Dani Segovia cumple su segunda etapa en tierras extremeñas tras su efímero paso por el Badajoz en la campaña 2019/20. Cuando se le presentó la opción de regresar a la región, no se lo pensó. «Montijo tiene una calidad de vida espectacular, la gente es superamable y hospitalaria. Mi mujer, mis dos hijos y yo estamos muy a gusto en Extremadura, se vive muy bien».

Ha caído de pie. Sus características conjugan a la perfección con el planteamiento táctico de Marrero, que explota sus cualidades como hombre de referencia, experimentado, curtido en mil batallas y con el olfato siempre agudizado. El nueve del Montijo se hizo indiscutible en los esquemas del técnico valenciano desde la pretemporada y se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados, disputando 24 partidos, 23 de ellos como titular, para un total de 1.805 minutos, más los 90 que jugó en la Copa ante el Burgos. Solo se ha quedado en blanco en los duelos ante el Villanovense y el Tamaraceite (en ambos los rojinegros cayeron).

La racha tardó en inaugurarse, pero en la jornada 6 se desató su productividad, logrando tres dianas en cuatro choques. «Los delanteros vamos por rachas y una vez que abres la lata ya empiezan a venir, pero lo importante es que sirvan para conseguir puntos y he tenido la suerte de que todos menos uno han servido para sumar». Es inconformista y exigente, pero también consciente de que sus problemas musculares y una fractura en un dedo de la mano le han mermado para aumentar su cuenta. Lleva siete dianas, incluido un doblete ante Las Palmas Atlético: «A todos nos gusta siempre llevar más. Lograr diez en el Montijo me sabrían como 20 en el Badajoz, porque no gozo de muchas ocasiones y las que tengo hay que materializarlas».

En su periodo como blanquinegro coincidió con Guzmán Casaseca, Gorka Santamaría y Adilson, y con algunos de ellos mantiene el contacto. Respecto a la crisis en la escuadra pacense, está convencido de que «tanto en lo deportivo como en lo institucional se va a resolver todo y el Badajoz va a ir para adelante, porque es un histórico del fútbol español».