Una cuestión de orgullo para el Don Benito

Es una dura despedida, por no tener nada en juego desde hace semanas, pero el Don Benito dejará la Segunda RFEF tirando de orgullo y con el único aliciente de no quedar en la última posición de la tabla. Para ello, tiene que ganar a un Estepona que se juega certificar el playoff y tiene al menos que empatar para no depender del golaveraje contra el Almería B, que también aspira a la quinta plaza.

Los rojiblancos, aunque su objetivo es ya estéril, mirarán de reojo a lo que hagan sus vecinos de Villanueva de la Serena contra el Granada B, penúltimo en la clasificación. Lo cierto es que para José Carlos Prieto la mirada está ya más puesta en la próxima temporada en Tercera RFEF, tras una campaña que se cierra de la peor manera. «La valoración es negativa por el descenso, pero hay que seguir, pensando ya en acabar bien esta temporada y en empezar la siguiente lo mejor posible para devolver al equipo a esta categoría cuanto antes», expresaba en la previa del partido, aunque apenas se habló del rival de este domingo.

Estepona: Liceras; José Caro, Titi, Candelas, Antonio Marín, Eric Gómez, Juanan, Keita, Nacho Goma, García y Dago. - Don Benito: Sebas; Mario, Lolo Pavón, Matheus, Razvan, Ponce, Tapia, Rosón, Erik Aguado, Emmanuel y Osama. Árbitro: Sebastián Roberto Pricopi Gogu (castellanomanchego).

Estadio y hora: Francisco Muñoz Pérez, 12.00.

A falta de un último partido, uno echa la vista atrás y se pregunta dónde estuvo el fallo. Prieto cree que hubo «partidos clave que nos hicieron bastante daño, pero hemos seguido peleando y compitiendo como se ve en los últimos partidos». No obstante, en este tramo final, el Don Benito empató contra el Xerez CD, que se jugaba meterse en liguilla de ascenso, y ganó a un Xerez Deportivo que buscaba la permanencia. Ahora buscará un último resultado positivo que haga que la despedida sea un poco menos amarga y dé impulso al nuevo proyecto tras el descenso, «tenemos la necesidad de devolver al equipo a la categoría que mínimo merecemos». Además, estos últimos 90 minutos serán también un escaparate de algunos futbolistas que sí buscarán una nueva oportunidad el próximo curso en Segunda RFEF.

Delante estará un Estepona que se juega meterse en la pelea por ascender a Primera RFEF y que no se fía para nada de los rojiblancos. «Es un rival que viene descendido desde hace semanas, tiene sus armas y en los últimos partidos ha sumado bastantes puntos, poniendo las cosas difíciles a rivales que se jugaban cosas», argumentaba Carlos Cura, técnico del conjunto malagueño, que cree que los rojiblancos «nos van a poner las cosas difíciles pese a no tener ya nada en juego».