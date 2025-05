El Coria remonta ante un indolente Móstoles

Omar Bermejo Coria Sábado, 26 de octubre 2024, 22:32 Comenta Compartir

Se notaba en el ambiente en La Isla que era un duelo de necesidades y, con remontada incluida, se impusieron los locales aprovechando su condición tras voltear el tanto inicial de Leitón. Los pupilos de Rai Rosa, tras el gol encajado, demostraron que poseen la pegada ausente en jornadas anteriores. Hamza, Mariano y Manchón fueron los autores de los tantos que devolvieron la alegría a la escuadra celeste.

El Coria decidió imponer su sello a través del dominio del balón, pero no encontró una ocasión clara hasta el minuto diez, cuando una falta fue repelida de la misma escuadra por el joven Brea.

A partir de ese momento, el respeto fue máximo y ambos conjuntos decidieron que iban a jugar a no fallar y no necesariamente a buscar el fallo del rival. Y el primer error castigado fue el cometido por el Coria y aprovechado por Leitón, que sacó partido a la falta de intensidad de la defensa del elenco de Rai Rosa para poner en ventaja a un Móstoles que no perdonó en su primera llegada al área local para adelantarse en el marcador.

El gol dejó helado al público de La Isla y a un Coria que no fue capaz de reencontrarse con las buenas sensaciones que había tenido en los compases iniciales. De hecho, el ritmo del Móstoles se fue imponiendo poco a poco y el conjunto madrileño empezó a obligar, sin ningún temor, a los locales a replegar. Todo parecía ponerse en favor de los visitantes, pero lo impredecible que es el fútbol produjo que, justo en ese momento, una jugada brillante de Juanjo Chavalés acabó en el tanto de Hamza, quien batió a Brea con un potente disparo desde el punto de penalti.

Con este tanto y otro córner botado por los celestes se embocó el túnel de vestuarios. De hecho, esta inercia sirvió como aliciente para entender por qué el Coria salió, de nuevo, a un comienzo de período con una buena puesta en escena, encontrando con facilidad a sus jugadores diferenciales, como puede ser Mariano, que percutió por la banda en dos ocasiones en los primeros diez minutos. Y a la tercera encontró el gol tras un disparo lateral que rebotó en la zaga del Móstoles.

CORIA Marcos Barriga; Juanjo Chavalés, Iñaki León, Juanjo Rubio, Cedenilla (Gonzalo, min. 67); Telles, Sergio Gómez, Hamza (Dominique, min. 60); Moi Parra (Manchón, min. 67), Mercadal (Nando Copete, min. 67) y Mariano (Margallo, min. 82). 3 - 1 MÓSTOLES Brea; De La Rosa (Boriba, min. 67), Víctor, Guerrero, Leitón; Parra (Gabri López, min. 74), Manu Navarro, Narbona, Monerris (Garci, min. 56); Portilla (Luzzy, min. 74) y Róber. GOLES 0-1: Leitón, min. 25. 1-1: Hamza, min. 43. 2-1: Mariano, min. 53. 3-1. Samu Manchón, min. 68.

ÁRBITRO Bueso Jiménez (andaluz). Amonestó a los locales Margallo, Dominique, Juanjo Rubio y Mercadal y a los visitantes Parra, Víctor, Rober y De La Rosa.

INCIDENCIAS La Isla, 900 espectadores.

Desde este momento, y en vista de la dinámica general de la temporada, el Móstoles bajó los brazos y el Coria solo hizo que crecer con el paso de los minutos. Aprovecharon los pupilos de Rai Rosa las piernas frescas de jugadores como Nando Copete y el acertado Samu Manchón para poner el tercer y definitivo tanto en el marcador. Este tanto llegó, de nuevo, tras una gran acción por bandas y el posterior remate del mediapunta almendralejense.

Tras el gol del exjugador de Badajoz y Cacereño, el encuentro perdió todo el ritmo y las llegadas se frenaron paulatinamente.