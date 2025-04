El Coria regresa por fin a su fortín de La Isla

Aunque solo se llevan disputadas seis jornadas, el Coria ya empieza a sentir la necesidad de coger velocidad de crucero. Suma tres derrotas en los ... últimos cuatro partidos y eso le ha relegado al puesto de playout de descenso. Es una circunstancia que preocupa relativamente. Casi preocupa más el bajón que da el equipo cuando juega fuera de La Isla. Ha diputado cuatro encuentros fuera de su feudo habitual y solo ha sido capaz de sumar un punto. Curiosamente, uno esos cuatro partidos fuera de La Isla, lo disputó la semana pasada en el campo que está pared con pared. Se saldó con derrota ante el Tenerife B.

Por suerte, para el Coria, una vez replantando el césped en La Isla, puede regresar a su gran fortín. Tendrá oportunidad de estrenarlo este domingo ante el Navalcarnero (18.00 horas). Rai celebra esa circunstancia como si del 1-0 se tratara.

«Ya tuvimos la oportunidad el jueves de pisar el césped y la verdad es que es otra cosa. Al final, solo el entrado al campo, el olor al césped… ya se respira fútbol de verdad. puede que el campo se ponga muy pesado por la lluvia, pero estoy contento porque ya de forma habitual vamos a poder entrenar en el césped», apuntaba el entrenador del Coria en la previa del partido.

El conjunto celeste tendrá enfrente a un Navalcarnero que se encuentra en la zona media de la tabla, pero que suma cuatro jornadas sin conocer la victoria: «Nos vamos a encontrar un muy buen rival. Creo que es de los equipos que mejor fútbol asociativo hacen de la categoría. Estoy convencido de que va a estar entre los cinco o seis primeros».

Rai sabe lo que se va a encontrar ante el Navalcarnero y qué hace falta para frenarlo: «Suelen ser muy dominadores en los partidos. Con balón, tiene jugadores de muy buen pie y experimentados en la categoría. Nos van a exigir mucho y vamos a tener que estar muy concentrados cuando no tengamos la pelota. Como le he dicho al jugador, no hay que caer en desesperación cuando pasemos largo tiempo sin tener la pelota».

Sobre las dos derrotas seguidas, a Rai no le preocupan demasiado, pero reconoce que un triunfo serviría de revulsivo: «Hay que intentar cortarlo cuanto antes y, si puede ser, con una victoria. El camino que tenemos que seguir es el que estamos siguiendo, a base de buen trabajo. El grupo está muy comprometido, tanto individual como colectivamente».

Toda la plantilla del Coria está disponible a excepción de Telles, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras haber visto cinco tarjetas amarillas.