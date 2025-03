El Coria rebosa felicidad

J. P. Badajoz Miércoles, 19 de marzo 2025, 19:30 Comenta Compartir

El Coria decreta el estado de felicidad permanente. El equipo de Rai Rosa disfruta de un momento histórico y parece no tener límites. A falta de siete jornadas tiene la salvación prácticamente asegurada y sin esa tensión clasificatoria se lanza a por una fase de ascenso en la que ya se ha instalado. Aunque Rai Rosa mantiene su discurso de prudencia y con los pies en el suelo. «Estamos ahora mismo en playoff, pero no vamos a mirar más allá», precisaba el técnico cauriense tras su cuarta victoria consecutiva ante el Moscardó.

El conjunto celeste celebra su permanencia virtual con 21 puntos aún por disputar para elevar sus mejores registros en Segunda RFEF. «Creo que estamos salvados porque son 18 puntos al descenso. Es fruto del trabajo de los chavales desde la primera vuelta cuando estuvimos jodidos con pocos jugadores y está saliendo ahora. Intentaremos alargar la racha lo máximo posible y seguir con esta dinámica positiva porque luego la semana se lleva muy bien», reseñaba Rai Rosa.

El Coria se olvida de la angustiosa lucha por la supervivencia en la categoría porque se ha ganado con derecho propio su sitio entre los elegidos. «En el tema del descenso y promoción se van a matar, pero afortunadamente estamos fuera y con tiempo para poder disfrutar de la categoría», apuntaba Rai Rosa con cierto alivio. Por delante tiene un final de liga para disfrutar y soñar despierto. De ahí que invite a la ciudad para apoyar a su equipo y compartir juntos estos momentos mágicos. «Muy contento con la dinámica, las sensaciones y con el ambiente que se vive en el vestuario, en el club, la directiva y que tratamos de contagiar a la afición en los últimos partidos para que se animen porque les necesitamos y podamos darle alguna que otra victoria más».

El Coria es el mejor equipo del grupo de la segunda vuelta, pero el técnico celeste se mira en el espejo de la primera para proponerse pequeños retos. «Dentro de este bloque de cuatro partidos que teníamos planeado con la idea clara de mejorar la primera vuelta, donde conseguimos 9 de 12, nos quedan dos partidos para poder empatar esa puntuación y mejorarnos a nosotros mismos. No tenemos otro camino», explicó. El equipo cauriense solo ha dejado escapar un empate (Tenerife B, 1-1) y una derrota (Rayo Majadahonda, 1-4) en esta segunda vuelta. Todo lo demás lo ha ganado y acumula siete jornadas consecutivas sin perder con cuatro victorias seguidas. «Nos quedan siete jornadas, tenemos que disfrutar, pero tenemos que competir», recordaba el técnico.

Rai Rosa reconocía que en el vestuario se percibía ese gusanillo especial por lo que podía deparar el destino ante esta pasada jornada, aunque para su equipo lo único que importa es cumplir semana a semana. «El típico comentario de si ganamos y si se dan los resultados nos metíamos en playoff. No miramos otros resultados, miramos el trabajo que hacemos, seguir mejorando e intentar alargar la dinámica».

Mariano, el depredador

Mariano está siendo la gran sensación de esta segunda vuelta sin faltar a su cita con el gol en estos últimos seis partidos consecutivos con 9 dianas y tres dobletes seguidos. «Mariano está en boca de todo el mundo. Es un reto para él». Aunque Rai Rosa no se conforma y le exige más. «Apretarle porque hoy no ha estado bien. Es un jugador que está destacando mucho. Los rivales van a tratar de controlar y tapar mejor. Tiene que ser humilde, competitivo, no se puede relajar y tiene que seguir por y para el equipo». También Maffeo volvía a ser decisivo con un nuevo gol para el Coria. «Los fichajes nos están aportando una barbaridad», subrayaba Rai Rosa.