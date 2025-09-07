HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores del Rayo Vallecano B y el Coria durante el encuentro de este domingo. Rayo Academia
Segunda RFEF

Un Coria de dos caras paga su falta de acierto

Los celestes dominaron durante varias fases del encuentro ante el Rayo B y estrellaron dos remates en los postes en los instantes finales

Diego Acevedo

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:45

El Coria mostró dos caras en su estreno liguero ante el Rayo Vallecano B, que hacía su puesta de largo en la Segunda ... Federación, y terminó pagando su irregularidad y la falta de acierto al caer derrotado por 2-1. A pesar de haber dominado en el inicio y generar las ocasiones más claras, el equipo cauriense se fue diluyendo con el paso de los minutos. Logró empatar en la segunda mitad y tuvo algunas oportunidades para ponerse por delante, pero un contragolpe de Hugo Navarro y el nulo acierto final de cara a portería, con dos tiros al poste incluidos, acabaron frustrando sus opciones de puntuar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses
  4. 4 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  5. 5 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  6. 6 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  7. 7 Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura
  8. 8

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  9. 9 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  10. 10

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un Coria de dos caras paga su falta de acierto

Un Coria de dos caras paga su falta de acierto