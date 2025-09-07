Un Coria de dos caras paga su falta de acierto

El Coria mostró dos caras en su estreno liguero ante el Rayo Vallecano B, que hacía su puesta de largo en la Segunda ... Federación, y terminó pagando su irregularidad y la falta de acierto al caer derrotado por 2-1. A pesar de haber dominado en el inicio y generar las ocasiones más claras, el equipo cauriense se fue diluyendo con el paso de los minutos. Logró empatar en la segunda mitad y tuvo algunas oportunidades para ponerse por delante, pero un contragolpe de Hugo Navarro y el nulo acierto final de cara a portería, con dos tiros al poste incluidos, acabaron frustrando sus opciones de puntuar.

El Rayo Vallecano B dominó la posesión desde el pitido inicial, aunque el Coria contó con las ocasiones más claras. El cuadro cacereño, aprovechando la velocidad y el descaro de Dawda, estuvo cerca de marcar en dos jugadas muy similares. En la primera, el extremo se plantó solo ante el meta rival, sin que pudiera definir con precisión. Poco después, tras una gran conducción por la banda, su disparo se marchó cruzado por centímetros. Dos minutos antes, Becerra también había avisado con un remate desde fuera del área que se marchó cerca de la escuadra izquierda.

Tras ese par de oportunidades que generaron mucho peligro, la dinámica del encuentro cambió por completo. Los pupilos de Rai Rosa comenzaron a replegarse, sin lograr sacar el balón jugado de su propio campo. El conjunto rayista asumió el control total del juego y comenzó a crear mucho peligro, especialmente por la banda de Íñigo. Un disparo suyo desde fuera del área obligó a estirarse al portero Loscos. El asedio local tuvo su recompensa en el minuto 28, cuando la perla de la cantera rayista, Becerra, se inventó una genialidad en el área que dejó sin opciones al guardameta de la escuadra cauriense.

El encuentro avanzó con la sensación de que estaba más cerca un segundo gol local que el empate. Rai Rosa intentó un cambio para revivir a su equipo moviendo a Dawda a la banda izquierda, aunque la jugada no le salió bien y en el perfil contrario perdió el protagonismo. Antes de llegar al descanso, Sergio Alonso tuvo una oportunidad de oro para hacer el 2-0. El control se le fue demasiado largo.

Rayo Vallecano B: Juanpe; Diego Robles, Víctor Revuelto, Sergio Lozano, Marco de las Sías; Marco Román (Pablo Prieto, min. 85), Juanchi, Samu Becerra; Iván Íñigo (Hugo Navarro, min. 66), Bala (Iván Alonso, min. 66) y Sergio Alonso (Baldobar, min. 80). 2 - 1 Coria: Loscos; Currás, Gonzalo, Iñaki León, Jacobo; Marcos Bautista, Sergio Gómez (Javi Tapia, min. 75), Adri Pérez (Hugo López, min. 75); Mercadal (Mba, min. 50), Iván Ramos (Juanjo Chavalés, min. 66) y Dawda (Álex Jaraíz, min. 66). Goles: 1-0: Samu Becerra, min. 28. 1-1: Adri Pérez, min. 58. 2-1: Hugo Navarro, min. 71.

Árbitro: Rodríguez Tavío (CT Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla al jugador rayista Samu Becerra y a los visitantes Sergio Gómez e Iñaki León, además de al entrenador Rai Rosa y a su segundo, Alejandro Acero.

Incidencias: Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. 800 espectadores.

Al poco de comenzar la segunda parte, el Coria se vio obligado a cambiar a Mercadal por Mba tras un choque fortuito contra De las Sías. Con la presencia en el campo de Mba, el conjunto celeste renació y a punto estuvo de empatar el partido con un cabezazo de Iñaki León tras un centro de Sergio Gómez. Dawda siguió provocando peligro y los jugadores del equipo rayista solamente pudieron pararlo a base de empujones, incluso alguno dudoso dentro del área, aunque el árbitro no señaló nada.

El gol celeste, sin embargo, llegó por la otra banda después de una pérdida de Juanchi que no desaprovechó Adri Pérez, que empató el partido en el minuto 58. El Coria estaba enchufado y el 1-2 parecía próximo.

Jorge Vallejo, entrenador del Rayo B, decidió cambiar los extremos en el minuto 66 para darle mayor velocidad al juego. A los cinco minutos de salir al campo y cuando mejor estaba el Coria, Hugo Navarro aprovechó su rapidez para salir a la contra, meterse hasta el área pequeña y adelantar a su equipo.

Pese al golpe moral, los futbolistas del conjunto celeste no dejaron de probarlo, aunque fuese con más ilusión que acierto. En un intento desesperado de encontrar el empate, un tiro prácticamente a puerta vacía de Juanjo Chavalés en el minuto 84 y un remate de cabeza de Marcos Bautista en el minuto 87 se estrellaron contra los postes, haciendo temblar a la afición local. No hubo manera de batir a Juanpe y la derrota en el debut liguero fue definitiva.