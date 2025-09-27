HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dawda durante el partido ante el Getafe B. Karpint
Segunda RFEF

El Coria busca reencontrarse con la victoria en La Isla ante el Moscardó

Los celestes quieren salir del puesto de playout a pesar de las bajas de Jacobo y Bautista, expulsados en el último partido

R. H.

Coria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:53

El Coria se aferra al fortín de La Isla para volver a sumar. Los celestes reciben al Colonia Moscardó con la necesidad de ... reencontrarse con la victoria y dar un paso al frente en la clasificación. Tras encadenar una victoria y dos derrotas, el equipo de Rai Rosa ocupa la plaza de playout de descenso con tres puntos. El cuadro madrileño llega con uno más, cuatro, después de estrenar su casillero de triunfos el pasado fin de semana.

