El Coria busca reencontrarse con la victoria en La Isla ante el Moscardó

El Coria se aferra al fortín de La Isla para volver a sumar. Los celestes reciben al Colonia Moscardó con la necesidad de ... reencontrarse con la victoria y dar un paso al frente en la clasificación. Tras encadenar una victoria y dos derrotas, el equipo de Rai Rosa ocupa la plaza de playout de descenso con tres puntos. El cuadro madrileño llega con uno más, cuatro, después de estrenar su casillero de triunfos el pasado fin de semana.

La Isla debe ser el escenario que impulse la reacción. Así lo entiende el técnico Rai Rosa, que confía en que el respaldo de la afición marque la diferencia: «Los jugadores tienen muchas ganas de conseguir los tres puntos para acercarnos a la zona media de la tabla. En La Isla tenemos que hacernos fuertes y, fuera, mejorar en esos detalles que nos están penalizando».

El vestuario afronta la cita con confianza, pese a la derrota en Cuenca: «Estoy contento con el esfuerzo de los jugadores durante la semana. Ahora solo queda plasmarlo en el terreno de juego».

El Colonia Moscardó es un viejo conocido para los celestes y mantiene el sello competitivo que ya mostró la pasada temporada. El entrenador del Coria no escatima en elogios: «Son fuertes físicamente, presionan en campo contrario y tras robo generan mucho daño. Además, a balón parado tienen mucha envergadura y te hacen daño en saques de esquina, faltas laterales o saques de banda. Será un partido de pequeños detalles».

Coria: Loscos, Currás, Gonzalo, Álvaro Domínguez, Benji, Dawda, Sergio Gómez, Adri Pérez, Javi Tapia, Álex Jaraíz e Iván Ramos. - Colonia Moscardó: Pérez, Irazu, Bravo, Rodríguez, Israel, Reguera, Torres, Borona, Abreu, Albur y Dani Segovia. Árbitro: Carlos Palencia Cerdeño (Castilla-La Mancha).

Estadio y hora: La Isla, 18.00 horas.

Los extremeños afrontan además la cita con bajas obligadas. Jacobo y Bautista, expulsados en el último compromiso, se perderán el choque, lo que forzará a Rai Rosa a mover su esquema por primera vez en lo que va de curso. Esa circunstancia abre la puerta a futbolistas como Benji o Javi Tapia, con muchas papeletas para entrar en el once inicial: «Todos los disponibles están preparados. Tanto el once como los que estén en el banquillo deben estar muy alerta, porque van a ser determinantes a lo largo de la temporada».

Sabedor de que el público jugará un papel protagonista, el mensaje de Rai Rosa hacia la grada vuelve a ser de unidad: «Como siempre, pedimos el apoyo de la afición. Intentaremos dedicarles los tres puntos. No importa tanto cómo se empieza, sino cómo se corrigen los errores para mejorar cada jornada. Estoy muy contento con el trabajo semanal y ahora toca demostrarlo en el campo».

Con el aliento de La Isla y el reto de ganar en solidez, el Coria encara un duelo directo en el que quiere confirmar que tiene margen de crecimiento.