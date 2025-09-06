El Coria arranca la liga en Vallecas con ilusión y un bloque renovado

El Coria inicia este domingo una nueva aventura en la Segunda RFEF visitando al Rayo Vallecano B en la Ciudad Deportiva del ... club madrileño. Tras una intensa pretemporada y con quince incorporaciones en la plantilla, el equipo celeste llega al estreno liguero con ilusión y confianza en el trabajo realizado. «Hemos probado muchas cosas, hemos trabajado bastante y muy bien. Creo que llegamos preparados al inicio de liga», decía en la previa del partido Rai Rosa, entrenador del Coria.

El primer rival será un filial con identidad propia, al que Rosa definió como «un buen equipo que mantiene parte del bloque del año anterior». Aunque ha perdido algún futbolista importante, sobre todo Eto'o, el técnico advirtió que siguen siendo «muy dinámicos, con calidad y atrevidos con balón».

Más allá del nivel del rival, Rai quiso resaltar la dificultad añadida del escenario, un campo pequeño que obligará a los suyos a mostrar la mejor versión: «Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible al césped artificial. Será un partido que nos exigirá concentración, intensidad y cometer pocos errores».

La ilusión que se respira en Coria tiene mucho que ver con la configuración del nuevo plantel. Hasta quince fichajes se han sumado al grupo, con una mezcla de juventud y experiencia que busca darle un salto de calidad al equipo. Rosa se mostró satisfecho con la confección de la plantilla y con la actitud del vestuario: «Estamos muy contentos del grupo humano que se ha formado, de la ambición de los jugadores a nivel individual y colectivo. Queríamos perfiles muy concretos y hemos tenido la suerte de que aceptaran venir».

Rayo Vallecano B: Adrián Molina, Beto, Revuelto, Lozano, Robles, Becerra, Juanchi, Marco, Íñigo, Becerra, Baladía y Sergio Alonso. - Coria: Loscos, Jacobo, Gonzalo Llerena, Iñaki León, Currás, Bautista, Sergio Gómez, Dawda, Adri Pérez, Mba e Iván Ramos. Árbitro: Cándido Jesús Rodríguez Tavío (canario).

Estadio y hora: Campo 4 de la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, 12.30.

El entrenador admitió que el equipo todavía tiene margen de mejora, pero considera que el proceso avanza de forma positiva: «Lógicamente no vamos a estar al cien por cien en este inicio, pero a medida que compitamos el equipo irá creciendo y ganando situaciones».

El Coria, sin lesionados, ha completado una preparación irregular en cuanto a resultados, aunque Rosa le resta importancia: «No me gusta darle demasiada importancia a los resultados en verano. Contra equipos de nuestra categoría hemos competido muy bien y eso me deja satisfecho».

El técnico quiso recalcar además que, pese a que el miércoles espera el debut en la Copa Federación frente al Jaraíz, el grupo está plenamente centrado en el estreno liguero: «Nuestro objetivo es el Rayo, y a partir de mañana, cuando termine el partido, pensaremos en el Jaraíz».