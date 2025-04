Cifuentes y Edu Jurado se presentan derrochando ilusión

Alberto Cifuentes y Edu Jurado, a los lados, junto a Ocaña y Nieto.

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Viernes, 18 de octubre 2024, 21:29

El miércoles se pusieron manos a la obra, pero no ha sido hasta este viernes cuando han sido presentados de manera oficial. Alberto Cifuentes y ... Edu Jurado, ambos exfutbolistas, son los nuevos inquilinos del banquillo del Villanovense y, pese al reto que afrontan, la sonrisa fue la nota dominante de una rueda de prensa en la que los dos derrocharon ilusión. «Era la persona correcta para dirigir este barco», explicaba Rafa Ocaña, director deportivo, sobre la elección de Cifuentes. «Y Edu Jurado es una leyenda del Villanovense», añadió sobre el que será el segundo del técnico albaceteño.

«Lo que me llamó la atención a la hora de aceptar fueron las personas con las que me reuní en un primer momento, el presidente Javier (Nieto) y Rafa (Ocaña)», respondía Cifuentes sobre su decisión, «llegué a mi casa y le dije a mi mujer 'estos son buena gente, igual no han ganado ningún partido, pero hay que confiar en ellos'». Termina así con unos meses de paro, como reconocía, en lo que para él supone «una oportunidad única para crecer y ese es el mensaje que me ha mostrado el club; vamos a salir de esta situación pasito a pasito y luego lo veremos todo con perspectiva y cargados de optimismo». El punto de inflexión le gustaría lograrlo ya este domingo contra el UCAM y reconoce que el equipo necesita algo positivo. «Pero nunca sabemos dónde está lo que nos va a hacer renacer, aunque bueno, tampoco es que estemos muertos, o lo que nos hará conseguir esa dosis de confianza necesaria», argumentaba sobre cómo puede ser el desarrollo de este próximo partido. La llegada de Edu Jurado, explica, vino aconsejada por Rafa Ocaña. «Ya desde la primera llamada vi a una persona cargada de optimismo y con una ilusión tremenda por volver al Villanovense, club que ha disfrutado muchísimo», expresa sobre el que será su segundo entrenador. Un Edu Jurado que no se lo pensó cuando recibió la llamada del club serón. «Me cambió la cara», reconocía, «deportivamente es el club que más me ha dado y estoy muy contento, es un sueño cumplido y ponerme el otro día de nuevo la ropa del Villanovense fue muy emotivo». El donostiarra regresa así a la que fue su casa durante siete temporadas en las que dejó una huella, también como capitán. «Hubiese renunciado a todo por poder ayudar en esta situación», concluyó el que será mano derecha de Alberto Cifuentes para tratar de enderezar el rumbo.

