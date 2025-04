El Cacereño, a por el segundo puesto para pensar solo en el playoff

La penúltima jornada del grupo 5 de la Segunda RFEF lleva al Cacereño a un partido que bien podría ser de playoff. ... Los extremeños, a punto de cerrar el segundo puesto de la liga, reciben a un Navalcarnero que llega como quinto, en zona de fase de ascenso, tras una gran remontada en el último tramo de competición.

El Cacereño, con la única baja de Javi Barrio, llega a esta cita con el objetivo de sumar para cerrar el subcampeonato de liga. Lo haría matemáticamente si es capaz de ganar en Navalcarnero. Incluso, sin puntuar, también podría certificar la segunda plaza. Para ello, tendría que esperar la derrota del Talavera en el campo del Getafe B, que se está jugando su presencia en el playoff.

«Sabemos que no va a ser fácil porque ellos se están jugando muchísimo. Va a ser un bonito partido, muy parecido a lo que nos espera en el playoff», decía en la previa Julio Cobos, que reconocía que en el vestuario se vive un ambiente de ilusión, «con la presión lógica de estar peleando por lo máximo».

Respecto a si el equipo piensa ya en el playoff, Cobos admitía que es inevitable, pero mantiene el foco en el presente: «Sabemos que estamos clasificados, pero no me gusta perder el tiempo con cosas que pueden ser y al final no son».

Navalcarnero: Óscar López, Aguado, Fratelli, Ortolá, Enrique, Claverías, Espinosa, Monerris, Durán, Peque y Jaime. - Cacereño: Diego Nieves, Álex Rodríguez, Iván Martínez, Sanvi, Joserra, Clausí, Adri Pérez, Deco, Sancho, Pau Palacín y Merencio. Árbitro: Fernando Moreno Osuna (castellanomanchego).

Estadio y hora: Estadio Mariano González, 12.00.

Sobre el Navalcarnero, Cobos destacaba su calidad en ataque y su adaptación al césped artificial: «Tienen jugadores muy buenos individualmente, combinan bien y manejan perfectamente su campo. Además, cuentan con experiencia en fases de ascenso».

Por su parte, el técnico del Navalcarnero, Guille Fernández, apelaba a la importancia del apoyo de su afición en un partido que puede marcar el futuro inmediato del club. «Puede que sea el último partido en el Mariano esta temporada, y para evitarlo necesitamos que la afición esté a la altura. Habrá momentos malos y ahí será clave su apoyo», señaló.

Fernández reconocía que el equipo vive una semana muy especial, con buen ambiente en los entrenamientos y una ilusión contagiosa: «Estamos felices y conscientes de que nos hemos ganado esta oportunidad».

Sobre el Cacereño, el entrenador del Navalcarnero no escatimó en elogios: «Seguramente sea el equipo más en forma de la liga. No para de ganar, tiene un estilo muy marcado y jugadores de gran nivel. Para ganar, va a hacer falta un partido casi perfecto».