El Cacereño saca rédito del ocaso

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 16 de septiembre 2024, 20:52 Comenta Compartir

A estas alturas de la temporada, aunque apenas estamos en los albores, cualquier adversario venidero del Cacereño no debería fiarse en caso de que se ... llegue o sobrepase el minuto 60 y los verdiblancos no hayan visto puerta o incluso se encuentren por detrás en el electrónico. Julio Cobos debe haber puesto a su tropa como motos en esta pretemporada porque finalizan los encuentros con la flecha siempre hacia arriba. La consecución de los goles no deja duda alguna y conduce al coliderato. El primero de los siete anotados lo marcó Salinas en el 3-0 al Móstoles en la primera jornada en el minuto 68, el más tempranero de todos; mientras que el más tardío fue el de Carri en el 97, también en el mismo choque ante los madrileños. Aquello fue en la jornada inaugural. En la segunda, dos nuevos tantos en el 78 y el 94 (Adri y Christian) y el domingo, en la tercera, otros dos en el 77 y 84 (Salinas y Clausí). El resultado de este aprovechamiento del ocaso de los partidos es el liderato, compartido con el Rayo Majadahonda –con idénticos registros goleadores– y el Talavera, únicos tres con pleno de victorias.

A Julio Cobos se le preguntó por esta peculiaridad en su comparecencia tras el Atlético Paso. «Todos los goles los estamos marcando en el último cuarto, incluso en el descuento. Es normal, y puede que siga así más adelante, pero es normal porque al principio todo el mundo está más fresco, más atento, hay menos espacio, la gente presiona mucho mejor, y a medida que se va acercando el final los partidos se suelen romper, empieza a ver más espacios y ahí puede aparecer más la calidad de ciertos futbolistas», razonó Cobos, que añadió un aspecto mental que ayuda a que estas situaciones se produzcan, unido al mantenimiento del bloque del curso anterior. «Es muy bueno que lleguen físicamente bien al final y también confiar. Ante el Moscardó nos pusimos por detrás pese a que estábamos haciendo un buen partido pero el equipo creyó. Hicimos el empate y siguió creyendo en que podíamos ganar y al final ganamos. Eso refuerza que los jugadores sigan creyendo hasta que el árbitro no pite el final porque pueden pasar cosas». El de Valdehornillos valoró que de nuevo se dejara la portería local a cero y quiso transmitir calma en estos momentos de euforia. «Estoy muy contento por la victoria, porque nos enfrentábamos a un equipo con jugadores importantes en sus filas que el año pasado jugó liguilla de ascenso, porque hemos conseguido los nueve puntos de nueve, pero hay que estar tranquilos porque esto sigue y aquí cambian las cosas de un día para otro». Respecto al choque, diferenció claramente ambas mitades. «Hemos estado fallones en algunos pases sobre todo del primer tiempo; a pesar de eso tuvimos el penalti que pudimos meter. En el segundo tiempo sí hemos estado más acertados y capaces de meter al equipo contrario en su campo, generando ocasiones y al final han aparecido y hemos hecho dos goles de dos centros. Estoy muy contento por el equipo y por los que han salido después, que han sumado mucho y eso es importantísimo». También hizo declaraciones Adri, para quien el triunfo del domingo fue «merecido. Se ha notado que salimos al campo a por los tres puntos desde el primer minuto. La victoria hay que celebrarla y la dinámica es muy buena. El ambiente es de ambición, de ir a por el siguiente partido». Los goles del Cacereño: Cacereño 2-Atlético Paso 0 (tercera jornada) 1-0: Salinas, minuto 77. 2-0: Clausí, minuto 84. Moscardó 1-Cacereño 2 (segunda jornada) 1-1: Adri, minuto 78. 1-2: Christian, minuto 94. Cacereño 3-Móstoles 0 (primera jornada) 1-0: Salinas, minuto 68. 2-0: Salinas, minuto 90. 3-0: Carri, minuto 97.

