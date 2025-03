El Cacereño quiere meter la quinta y empezar a presionar a los dos de arriba

Habría que remontarse mucho tiempo atrás para ver al Cacereño ganar cinco partidos seguidos en Segunda RFEF. Todos los aficionados verdes se acuerdan ... de aquella fenomenal racha en la 97/98, cuando su equipo sumó siete triunfos consecutivos en la primera vuelta de aquella temporada en la que se proclamó campeón. Este domingo puede acercarse a aquel hito si es capaz de ganar en casa al Unión Sur Yaiza, que llega en puestos de descenso.

A falta de solo siete jornadas para el final de la liga, el Cacereño está muy cerca de certificar su presencia en el playoff de ascenso. Si consigue la quinta victoria consecutiva ante el conjunto canario, empezaría a meter presión al segundo clasificado y, quién sabe, si también al primero. Dar ese paso no será sencillo.

«El Yaiza ha conseguido algún que otro buen resultado que les hace pensar que pueden salir de ahí. Lo van a pelear seguro hasta el final», declaró Julio Cobos en la previa del partido, donde insistió en la importancia de saltar al campo muy concentrado: «Hay que salir muy metidos, no pensar que va a ser fácil, porque todos los equipos quieren apurar sus posibilidades de alcanzar sus objetivos».

Cacereño: Diego Nieves, Iván Martínez, San Vicente, Javi Barrio, Joserra, Deco, Clausí, Sancho, Adri Pérez, Merencio y Sarmiento. - Unión Yaiza Sur: Oier Arribas, Víctor López, Jordan, Facu, Pol Salvador, Fabricio, Enrique Castaño, Cayena, Emiliano Trovento, Malick y Marco Siverio. Árbitro: Manuel Martínez Campillos (balear).

Estadio y hora: Estadio Príncipe Felipe, 12.00.

El entrenador del Cacereño también destacó la calidad de los jugadores del Yaiza, especialmente en la parcela ofensiva: «Es un equipo que genera muchas ocasiones. Es cierto que arrastraban muchas jornadas sin conocer la victoria y eso lastra mucho, pero tiene buenos jugadores que pueden desequilibrar los partidos». Finalmente, hizo hincapié en la importancia de conseguir la quinta victoria seguida: «Sería un número muy bonito y muy importante también para el equipo».

Por su parte, el entrenador del Unión Sur Yaiza, Emilio Ferreras, reconoció la dificultad del reto, pero aseguró que su equipo no saldrá como víctima, a pesar de que viene de perder ante el Talavera por 0-4: «El Cacereño es un muy buen equipo. Sabíamos que estos tres partidos no eran de nuestra liga, pero todo lo que fuese puntuar sería un premio al trabajo. Vamos con toda la ilusión del mundo para sacar algún punto». En el Cacereño no estará Palacín, con acumulación de amonestaciones, y el Unión Sur Yaiza no contará con Nauzet, por lesión, Pablo Bolado por expulsión y Margallo por acumulación de tarjetas.