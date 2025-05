El Cacereño inicia la final por el ascenso con la lección aprendida

R. H. Cáceres Sábado, 24 de mayo 2025, 18:30 Comenta Compartir

El Cacereño encara este domingo en Estepona el primero de los dos peldaños que le separan del ansiado ascenso a Primera RFEF. El estadio Muñoz Pérez, que puede registrar la mejor entrada del año con unos 4.000 espectadores, será el escenario de un duelo dividido en dos partes. Por suerte, el ascenso se decidirá la próxima semana en el Príncipe Felipe y, además, el conjunto verdiblanco cuenta con una ligera ventaja: el empate global tras los dos partidos le daría el ascenso, al haber terminado en mejor posición en la liga regular. Ese pequeño colchón no cambia el enfoque del Cacereño, que viaja a tierras malagueñas con la clara intención de no repetir la desconexión que le costó un 2-0 en contra en Ávila en los últimos minutos.

Julio Cobos, técnico del Cacereño, dejó clara en la previa la ambición y el respeto con los que su equipo afronta esta final: «El Estepona es un equipo con experiencia, con jugadores que han pasado por categorías superiores, incluso por Primera División. Será una batalla».

En este sentido, Cobos advertía de las múltiples armas del rival para hacerse acreedor al ascenso: «Es un equipo que le gusta tener el balón, que solo ha perdido siete partidos en toda la temporada. Un rival muy serio, difícil de batir». Aun así, cree en las opciones de su equipo: «Nosotros somos un muy buen equipo y vamos a competir la eliminatoria segurísimo. No somos inferiores a nadie». Sobre el posible resultado ideal para este primer partido, el entrenador lo tiene claro: «Cualquier resultado que no sea perder puede ser bueno. Pero nuestra intención es ganar, como siempre. Traernos la eliminatoria viva o favorable a casa es clave».

En lo que respecta a la enfermería, el Cacereño llega al choque con la única baja segura de Sancho. Viñuela, aunque ha entrenado con el grupo, es duda por molestias físicas. Javi Barrio, por su parte, ya está en dinámica de grupo y podría tener minutos. «Me gustaría contar con todos, pero hay que ser realistas. Sancho lo tiene muy complicado», reconocía Cobos, que ve a sus hombres «motivados, comprometidos y trabajando con alegría» tras la victoria ante el Ávila.

El CD Estepona, dirigido por Carlos Cura, afronta esta eliminatoria como la culminación a una temporada en la que ha demostrado carácter y resistencia. En la ronda anterior, supo rehacerse de un marcador adverso ante la SD Logroñés y salir victorioso del siempre complicado estadio de Las Gaunas (1-2).

Cura, prudente pero convencido, señalaba en la previa que «sabemos del potencial del Cacereño. Pasaremos momentos difíciles, pero este equipo ya ha estado en situaciones límite este año y ha sabido responder. El objetivo es gestionar las emociones y competir el primer partido con cabeza».

Estepona: Liceras, Titi, Caro, Candelas, Goma, Marín, Barroso, Marchena, Eric Gómez, Jorge y César Gómez. - Cacereño: Diego Nieves, Alex Rodríguez, Iván Martínez, Sanvi, Joserra, Clausí, Deco, Sarmiento, Merencio, Isaac y Palacín. Árbitro: Manuel Ramírez Marco (aragonés).

Estadio y hora: Estadio Muñoz Pérez, 21.00.

Pese a la presión ambiental que se espera en el Muñoz Pérez, el Estepona no ha sido especialmente fuerte como local: en liga solo ganó seis partidos como anfitrión, con ocho empates y tres derrotas. Aun así, no se esperan grandes cambios en el once inicial con respecto al que venció en Logroño, si bien algunos jugadores tocados evolucionan favorablemente y podrían entrar en convocatoria. Uno de los puntos calientes de la previa ha sido el horario del encuentro. Desde el entorno del Cacereño se ha criticado la elección de las 21.00 horas para el partido de ida, lo que complica el desplazamiento de los aficionados extremeños. Aun así, se espera que alrededor de 250 seguidores del Cacereño estén presentes en Estepona para animar al equipo.

«Estoy seguro de que nos van a acompañar muchos. Los que no puedan viajar, nos animarán desde casa, y eso también se siente», valoró Cobos, que lamentó que el horario pueda mermar el apoyo presencial de la afición.

El césped artificial del Muñoz Pérez tampoco será un obstáculo para los verdes. «Es un buen campo, con buenas dimensiones y en buen estado. Nosotros estamos acostumbrados, entrenamos todo el año en Pinilla», aseguró el entrenador.