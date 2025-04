El Cacereño se habitúa a convertir en cotidiana la excepcionalidad

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 15 de abril 2025, 22:05 | Actualizado 22:29h. Comenta Compartir

Que el Cacereño haya normalizado la excepcionalidad no hace más que encumbrar el rendimiento exhibido en el último lustro. Quizás no figure entre los ... máximos favoritos en las quinielas de cada verano, pero nadie se atreve a descartarlo para la batalla definitiva pese a que no frecuenta las posiciones de honor en lo referente al apartado pecuniario. «Había equipos hechos para ascender desde el principio de temporada, Melilla, Sanse, Rayo Majadahonda... Y nosotros no deberíamos estar ahí por presupuesto», reconoce el técnico, Julio Cobos.

La dificultad no reside solo en alcanzar la meta, sino en la persistencia regresando a la órbita del estrellato de manera recurrente. Por tercera vez en las últimas cuatro campañas, el conjunto extremeño se ha asegurado pelear por las cotas más altas y conquistar el ascenso a Primera RFEF. «Muy contento, porque no es fácil», resalta uno de los máximos artífices de esta etapa plagada de un lustre que el preparador de Valdehornillos espera bañar en un rutilante bronce. «Ser capaz de hacerlo tantos años dice mucho del buen trabajo que se está haciendo». Además, el Cacereño ha opositado con más argumentos que en sus recientes precedentes, con unas prestaciones que incluso han superado las expectativas de su propio orfebre. «Hasta a mí me ha sorprendido el equipo en cuanto a que es muy competitivo y hemos dado un nivel altísimo». No es muy propenso a intercalar en su oratoria halagos de ese calibre, con un discurso siempre dirigido por su fiel compañero de púlpito, la prudencia. «Ahora lo que quiero es quedar lo más arriba posible. Ese es nuestro siguiente objetivo». Paso a paso, nada de fantasear con la fase de ascenso, primero cerrar el curso y conquistar la segunda plaza, consciente de la importancia que adquieren esos detalles y las pequeñas ventajas en situaciones de extrema igualdad como las que se ponen en liza durante la postemporada. «Tal y como está el playoff, es muy importante y sobre todo llegar muy bien». Difícil no rescatar el recuerdo de aquella eliminatoria final contra el Recreativo de Huelva en la 2022/23, «competimos muy bien, pero por quedar por delante en la clasificación, al final ellos ascendieron». Pese a no llegar en su punto más óptimo a esas alturas del campeonato, finalizando cuarto con 55 puntos, dejaron en la cuneta al Valencia Mestalla y se quedaron a menos de un peldaño en un cruce en el que rozaron con la punta de los dedos el anhelado premio. Un año antes, en la 2021/22, fueron terceros con 61 puntos (los mismos que atesoran ahora a falta de tres jornadas), pero el Teruel segó sin paliativos cualquier aspiración posible en las semifinales. «No llegamos en las mejores condiciones por lesiones a ese playoff y nos sentó muy mal». Cobos es un viejo lobo de mar que destila el Cacereño por los cuatro costados, con tablas firmes y mimbres magistralmente trenzados, que ha fijado unas coordenadas con rumbo firme patentando una filosofía alejada de parafernalias, estridencias y extravagancias tácticas. Una sublimación del fútbol de toda la vida, vertical, práctico y con la solidez coral como premisa exacerbada a base de entrega y sacrificio colectivo. Funciona porque el mensaje cala en el vestuario de una manera casi dogmática. La exigencia es otro precepto innegociable, aunque los retos se fijen con cotas cortas y a partir de ahí se otee el horizonte de aspiraciones más ambiciosas. Por eso no extraña que recién conquistada la clasificación para el playoff, el entrenador extremeño pusiera un pero, «como se ha dado el partido, nosotros venimos con la intención de sumar los tres puntos». Y acto seguido tiraba de crítica por no haber sacado más réditos frente al Illescas y aumentar así la distancia con el Talavera, «te da un poco de rabia porque sin llegar a ser un partido muy bueno, sí que hemos tenido muchas situaciones y nos falta ese último pase, tomar una buena decisión en ese último momento para hacer el segundo y matar el partido». La lección la tiene sobradamente aprendida el Cacereño, que más allá de ese ligero tropiezo, ha puesto la velocidad de crucero en el tramo final, porque «aquí, al mínimo momento que se baje un poco el ritmo, los contrarios te hacen daño». Este miércoles, último día de la promoción del 2x1 para los abonados de cara al derbi Los abonados del Cacereño tendrán hasta este miércoles para beneficiarse de la promoción que la directiva ha puesto en marcha de cara al derbi que mide este domingo, a partir de las 17.30 horas, al Coria. Con el eslogan de 'la penúltima batalla', trata de aglutinar apoyos y generar ambiente de grandes citas para calentar motores con la vista puesta en la fase de ascenso, cita que ya se aseguraron matemáticamente el pasado fin de semana. De esta manera, los abonados cuentan con la opción de disfrutar de un 2×1 en entradas en la tienda oficial del club. También se ha puesto en marcha una iniciativa para el público general habilitando un pack de entradas que incluyen el duelo ante los celestes y el último en el coliseo verdiblanco de la temporada regular que le mide al Getafe B el 4 de mayo a las 12.00 horas. Podrán comprar ese paquete por 20 euros en tribuna y 12 en preferencia y estará disponible hasta el 18 de abril en la tienda (aunque el jueves y viernes permanecerá cerrada) y a través de Internet.

