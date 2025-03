El Cacereño se deja dos puntos ante el Yaiza

Seguirá el Cacereño sin enlazar cinco victorias seguidas en liga esta temporada. Dispuso el equipo de Julio Cobos de ocasiones de todo tipo ... para superar a un ofensivo Unión Sur Yaiza, que aprovechó dos de las oportunidades que tuvo, pero a la escuadra verdiblanca se le evaporaron dos puntos después de que Isaac adelantara a su equipo con un certero cabezazo que Marco Siverio emuló pocos minutos después. San Vicente adelantó, de nuevo, a la escuadra cacereña en un córner. Sin embargo, Fabricio puso el empate definitivo en otra jugada de estrategia antes del descanso.

El primer murmullo llegó al Príncipe Felipe tras un balón lateral peinado por Castaño que Nuha remató al lateral, aunque respondió el Cacereño con un exquisito contragolpe que Merencio acabó en boca de gol, si bien es cierto que Facu estuvo imperial para sacar el balón sobre la línea.

La siguiente llegada de los pupilos de Julio Cobos fue en un balón parado en el que Deco puso a volar a Sancho, que encontró la línea de fondo y lanzó un balón medido a la cabeza de Isaac, que inauguró el marcador antes de lo que hubiese previsto hasta el más optimista de los aficionados del cuadro cacereño.

A pesar de la diferencia clasificatoria y de la complicada situación que atraviesa el conjunto lanzaroteño, el Yaiza no cambió su plan de partido y esa idea fue la que le llevó a lograr el tanto del empate. Emiliano puso un centro perfecto a la cabeza de Marco Siverio, remate ante el que nada pudo hacer Diego Nieves para evitar la igualada.

Clausí y Sancho lo intentaron con sendos remates desde la frontal del área que se marcharon desviados. La siguiente llegada con claridad la tuvo Merencio, que quiso servir el gol en bandeja a Sancho, si bien es cierto que llegó Facu de nuevo para despejar antes de que el extremo aragonés pudiera poner en ventaja al conjunto verdiblanco.

Sí llegó el 2-1 en el siguiente balón parado. Pepe Bernal volvió a dejar un caramelo en el área, San Vicente lo remató y Oier Arribas no acertó en el despeje. Los equipos no cesaron en su ritmo y el Yaiza siguió dominando, con la consecuencia de que el Cacereño transitó con mucha facilidad. Pepe Bernal centró otro balón desde el costado y Sancho no pudo llegar antes que Jordan, que despejó a saque de esquina.

Merencio volvió a incidir por la banda izquierda, aunque esta vez ningún futbolista acompañó la jugada y su disparo se marchó alto. El chut que encontró su objetivo fue el de Fabricio, que empató tras una magnífica jugada ensayada en un balón lateral que puso en la misma escuadra.

El Cacereño regresó del intermedio empecinado en su búsqueda del gol. Pepe Bernal no llegó bien a un potente centro de Sancho y un pase de la muerte de Joserra no encontró rematador. El equipo de Cobos apretó en la procura de un tanto que no llegaba, mientras que el Yaiza esperó replegado, sabiendo que con espacios había hecho daño.

Cacereño: Diego Nieves; Iván Martínez (Álex Rodríguez, min. 69), San Vicente, Javi Barrio, Joserra (Fran Viñuela, min. 78); Deco, Pepe Bernal (Adri Pérez, min. 69), Clausí; Sancho, Isaac y Merencio. 2 - 2 Unión Sur Yaiza: Oier Arribas; Víctor (Matías, min. 46), Facu, Jordan, Guize; Pato, Castaño, Fabricio (Diego, min. 60), Emiliano (Cayena, min. 71); Marco Siverio (Ayoze, min. 79) y Nuha (Diallo, min. 60). Goles: 1-0: Isaac, min. 6. 1-1: Marco Siverio, min. 11. 2-1: San Vicente, min. 27. 2-2: Fabricio, min. 43.

Árbitro: Martínez Campillos (Comité balear). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Pepe Bernal, San Vicente, Javi Barrio y Merencio; y al visitante Oier Arribas.

Incidencias: Príncipe Felipe. 2.085 espectadores.

Joserra volvió a probar y se topó con Facu, que cuajó una actuación formidable. El dominio fue total en los primeros quince minutos de la reanudación, aunque la recompensa no llegó. Emilio Ferreras dio entrada a Diallo y a Diego para poder encontrar espacios con piernas frescas. El propio Diallo tuvo un remate forzado tras varios despejes que se marchó desviado por poco.

Con el paso de los minutos, le entraron las prisas al conjunto verdiblanco y las imprecisiones fueron constantes. Los pases fueron tensos, pero no encontraron receptor. El cuadro lanzaroteño, por su parte, dio a entender que el empate no era un mal resultado.

La realidad es que el conjunto de Ferreras, replegado con dos líneas de cuatro, no concedió ningún remate a puerta hasta que lo hizo San Vicente, de cabeza, aunque en fuera de juego. Y fue de nuevo San Vicente el que remató alto, otro testarazo, minutos después, esta vez en posición legal. El partido llegó a su fin con un contragolpe peligroso del Yaiza que Diego Nieves salvó con una finta que asustó a todo el personal presente en el Príncipe Felipe.

Con este resultado, el Cacereño se mantiene en la tercera posición y la próxima semana visita el campo de un Rayo Majadahonda en plena efervescencia en las últimas fechas.