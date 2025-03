El Cacereño, en busca de su versión más óptima

Manuel García Badajoz Jueves, 22 de agosto 2024, 20:39 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

No está siendo la pretemporada soñada a nivel de rendimiento para el Cacereño, al menos en lo que concierne a los encuentros de preparación que ... ha disputado. El equipo verdiblanco, a quince días de que comience la competición en Segunda RFEF, sigue buscando su punto óptimo de maduración para que el trabajo dé los frutos sembrados por Julio Cobos. El técnico de Valdehornillos no se esconde y reconoce que el equipo no ha estado a la altura en líneas generales, aunque la preocupación es bastante moderada, con una fe dogmática en los mimbres con los que cuenta y con aún tiempo para enderezar el rumbo. El pasado sábado se insufló cierta dosis de sosiego en el exigente duelo frente al Guijuelo, en el que su escuadra por fin pudo exhibir cierta fortaleza atrás de la que estaba adoleciendo. «Estos últimos resultados no han sido todo lo buenos que nos habría gustado y quitarse eso de encima se consigue a base de hacer un partido como el que hemos hecho».

Una vez más, el técnico extremeño focaliza en uno de los aspectos vertebrales en su filosofía, la solidez en la retaguardia, la base sobre la que descansa la fiabilidad de su planteamiento, «que no nos hagan ocasiones de gol, ser fuertes defensivamente y a partir de ahí empiezan a crecer los equipos». Ha sido una de las asignaturas pendientes y en la vertiente en la que más incide y es más crítico con los suyos, «no nos pueden hacer 7 u 8 ocasiones de gol por partido, tenemos que mejorar en ese sentido». Paralelamente o incluso como consecuencia directa de esa falta de equilibrio, los hombres de talento se han mostrado sin chispa e imprecisos, contagiados por la inconsistencia del bloque. «Tenemos jugadores de calidad que ahora no están en el mejor momento de confianza, pero estos partidos nos la van a dar». Frente a los salmantinos, el Cacereño tardó en cogerle el pulso al choque en la primera parte, pero aguantó, y poco a poco se fue entonando hasta llegar a mostrar una imagen más acorde a lo que se espera de los verdiblancos, aunque se echaba en falta mayor dominio y control en el centro del campo que apareció tímidamente en los últimos compases. Nada que ver con esa sensación de equipo frágil, sin carácter y en construcción que dieron en el Nuevo Vivero hace más de una semana, circunstancia que no ha sido una excepción, «el otro día no sé si por cansancio nos costó muchísimo entrar y es una cosa que nos había pasado en duelos anteriores; cuando te dan dos bofetadas despierta el equipo, nos pasó ante el Extremadura y con el Santa Amalia». Pese a esa trayectoria tan irregular y con la liga a la vuelta de la esquina, Cobos aleja la incertidumbre y asegura que «al primer partido vamos a llegar muy bien». Este sábado tendrá una nueva oportunidad de dar rodaje al plantel y asentar conceptos en el Príncipe Felipe con la disputa del Trofeo Ciudad de Cáceres frente al Talavera a partir de las 21.00 horas. Los castellanomanchegos, rivales en el grupo 5, supondrán otra fiable piedra de toque para calibrar el estado de forma de los extremeños.

