El Cacereño busca la reacción ante uno de los favoritos de la liga

Por segunda vez en lo que va de temporada, el Cacereño ha vuelto a sumar dos derrotas seguidas. Han llegado, curiosamente, después de que el ... equipo verde se haya tirado tres meses sin perder. Y a pesar de que el colchón que obtuvo le permitió instalar una red de seguridad, el margen de error ya ha desaparecido por completo. Los de Julio Cobos siguen en puestos de playoff, pero el Rayo Majadahonda, sexto, vigila amenazador a dos puntos de distancia.

El Cacereño, ya no puede permitirse más tropiezos. Lo malo es que este domingo recibe al Talavera, uno de los equipos más en forma de la categoría. Es segundo y lleva seis jornadas sin conocer la derrota.

«Es un equipo que se maneja muy bien cuando tiene que defender, meterse en su campo y salir rápido a la contra. Y es un equipo vertical cuando tiene que ser vertical y es capaz de tener balón, ya que tiene jugadores que saben tenerlo. Es un equipo que está compitiendo muy bien», decía Julio Cobos en rueda de prensa.

Al entrenador del Cacereño no le sorprenden las buenas prestaciones que está ofreciendo el Talavera, ya que «está haciendo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer. Es un equipo que pelea por meterse en playoff, que cuenta con muy buenos jugadores y que está haciendo muy buen fútbol».

Sobre las últimas dos derrotas, fiel a su filosofía, Julio Cobos trata de relativizarlas: «Siempre lo digo. Cuando las cosas van bien, no me gusta sacar pecho. Y tampoco estoy hundido cuando las cosas no van tan bien, como es el caso ahora en cuanto a resultados. La dinámica de trabajo no ha variado mucho. El fútbol muchas veces son pequeños detalles y lo que antes no nos penalizaba ahora sí que nos está penalizando».

Para tratar de salir ese pequeño bache, el técnico confía en «tratar de cometer los menos errores posibles y seguir con nuestra idea de juego. Después de dos derrotas, ganar en casa delante de nuestro público y ante un equipo como es el Talavera sería un paso muy importante para recuperar esa confianza, que yo espero que no se haya perdido mucho».

A nivel deportivo, ambos equipos presentan una baja por acumulación de amonestaciones. Sanvi se pierde el partido en el Cacereño, que recupera a Javi Barrio, y Molina no podrá estar en el Talavera.