El Cacereño apunta alto

J. P. Badajoz Miércoles, 19 de marzo 2025, 19:26 Comenta Compartir

El Cacereño se ha subido a la ola buena y disfruta de su gran momento. El equipo de Julio Cobos parece no tener techo y apunta alto. Tras su espectacular remontada en Valdebebas ratifica su candidatura al playoff de ascenso ya con 9 puntos de ventaja sobre el sexto y 21 por disputarse. Pero los verdiblancos empiezan a creer en sus opciones y a mirar más hacia arriba que por detrás hacia el grupo perseguidor que trata de reengancharse a los puestos de privilegio. La segunda plaza la tiene a 2 puntos y es una posibilidad más que real dada su impresionante trayectoria.

El Cacereño encadenó ante el Real Madrid C su cuarta victoria consecutiva y quinta jornada sin perder. Y en esa espiral positiva quiere mantenerse en estos últimos siete partidos que quedan para cerrar el campeonato regular. «En cuanto a fútbol no sé si estamos en el mejor momento, pero sí en resultados», apuntaba Cobos. El conjunto verdiblanco se encuentra en un punto de confianza en el que le sale todo. Y prueba de ello es la trascendental victoria que sacó de la ciudad deportiva merengue con todo tipo de condicionantes en contra tras ir perdiendo a pesar de estar en superioridad y las inusuales circunstancias que rodearon el final de un encuentro que tuvo que pararse durante media hora por la lesión de uno de los asistentes a falta de 6 minutos. «Han sucedido cosas que a mí no me han pasado nunca ni como jugador ni como entrenador», comentaba sorprendido el técnico de Valdehornillos. Sobre ese extraño contratiempo motivado por la lesión de uno de los linieres en el 84 y que mantuvo en suspense la resolución del final del encuentro con empate a uno, Cobos tenía clara su postura para terminar esos últimos minutos y no tener que volver otro día a Madrid con todo el trastorno que ese nuevo desplazamiento supondría. «Nosotros queríamos jugar sí o sí. Nos dijeron que no era motivo de suspensión y que había que jugarlo o bien con una persona federada o con los dos que quedaban. Nosotros queríamos terminar el partido porque venir para jugar 10 minutos no nos hubiera beneficiado. Ellos apostaban más por suspender el partido». Finalmente llegó un árbitro de Leganés y se pudo reanudar media hora más tarde para poner fin a una incertidumbre de un atípico instante final que el Cacereño supo leer mejor que su rival. «Sabíamos los resultados y el empate no era malo para nosotros. Te quedas frío y quedando tan pocos minutos el que más vivo esté lo podía aprovechar y afortunadamente lo hemos aprovechado nosotros», reconocía el preparador cacereño.

Sancho también se refirió a este episodio, que lejos de frenar la reacción cacereña tras conseguir el empate le permitió asestar el golpe definitivo al filial madridista. «Al principio nos ha costado, pero con la activación de Alberto ha ido todo mucho mejor y se nota. Estas cosas pueden pasar y nos hemos adaptado a ello. Nosotros queríamos jugar», señaló el autor del gol en el descuento que dio 3 puntos cruciales a su equipo. «Lo meto yo, pero es la energía de todo el equipo, del empuje, las ganas y que todos estábamos convencidos de que íbamos a llevarnos la victoria», describía el héroe de Valdebebas.

El Cacereño supo sobreponerse a todo tipo de avatares para remontar un partido que se le puso muy cuesta arriba con el gol en el 69 de un Real Madrid C que jugaba con diez desde el minuto 34. «Esa expulsión ha hecho que ellos diesen un pasito atrás y no nos dejasen muchos espacios para poder correr y nos ha dificultado mucho el partido. Empezamos a tener el balón, ellos a aprovechar las contras con jugadores muy rápidos y han conseguido ponerse por delante», analizaba Cobos. Pero los verdiblancos nunca tiraron la toalla. «El equipo ha creído hasta el último momento. A pesar del parón, que podríamos pensar que a partir de ahí no se iba a agitar mucho el partido, ellos han tenido alguna jugada de llegada. El 1-1 podía valernos a los dos equipos, pero tanto ellos como nosotros hemos ido a por el segundo gol y afortunadamente ha caído de nuestro lado», destacó el técnico.

Cobos volvió a agitar su coctelera y acertar con los cambios. La entrada de Bernal resultó determinante para neutralizar la ventaja blanca a pesar de estar en inferioridad. «Los cambios han funcionado muy bien. Bernal ha entrado muy bien y ha hecho un grandísimo gol», resaltaba Cobos. El Cacereño lograba empatar el partido y tras la reanudación jugó muy bien sus cartas. «En ese tramo final con el parón pensaba que ahí ya no iba a pasar nada. El equipo ha seguido creyendo y gracias a la estrategia y una segunda jugada hemos conseguido ganar el partido. Una victoria importantísima para nosotros».