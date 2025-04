El Cacereño aleja al Coria de la promoción

Javier Romero Cáceres Domingo, 20 de abril 2025, 22:32 Comenta Compartir

El Cacereño infligió un duro correctivo a un Coria que mereció más en la segunda parte, aunque claudicó en el derbi provincial ante un anfitrión que estuvo más preciso en el área rival que el conjunto celeste. Merencio adelantó al equipo verdiblanco tras una indecisión en la zaga de la escuadra cauriense. El elenco de Rai Rosa, tras el descanso, dispuso de tres claras ocasiones para, al menos, empatar el encuentro. Aunque el que no perdonó fue el conjunto de Julio Cobos en los compases finales.

Mucha tensión se apreció en los primeros minutos del derbi, sin que ningún equipo se acercara a las respectivas áreas. El primer disparo fue una volea de Juanjo Chavalés que se marchó desviada. Sancho quiso responder con un peligroso centro raso que Gonzalo despejó a saque de esquina en última instancia.

El Coria trató de frenar el ritmo que un frenético Cacereño pretendía imponer al partido, saliendo a presionar al área rival. A cambio, Mariano dispuso de espacios que bien supieron cerrar Álex Rodríguez y San Vicente en los primeros minutos.

CACEREÑO Diego Nieves; Álex Rodríguez, Iván Martínez, San Vicente, Joserra (Crespo, min. 88); Clausí, Adri Pérez (Sarmiento, min. 76), Deco (Fran Viñuela, min. 88); Sancho (Pepe Bernal, min. 89), Pau Palacín (Isaac, min. 64) y Merencio. 3 - 0 CORIA Kellyan; Alonso, Iñaki León (Asiel, min. 73), Gonzalo, Maffeo; Dominique (Mikel Carro, min. 73), Manchón (Hamza, min. 84), Telles; Juanjo Chavalés (Piochi, min. 84), Nando Copete (Mercadal, min. 63) y Mariano. Goles 1-0: Merencio, min. 20. 2-0: Alonso, en propia puerta, min. 88. 3-0: Clausí, min. 95.

Árbitro Moreno Osuna (Comité Castellano-manchego). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador del Coria Piochi (min. 91). Mostró cartulina amarilla a los futbolistas del Cacereño Álex Rodríguez, Adri Pérez, Isaac y Clausí; y a los del Coria Telles, Manchón, Juanjo Chavalés y Gonzalo.

Incidencias Príncipe Felipe, 4.764 espectadores.

El que no protegió bien su área fue el Coria que, tras un centro al segundo palo de Adri Pérez, no supo cómo despejar el remate de Palacín. El rechace le cayó a un Merencio que fusiló a Kellyan para poner el 1-0 en el tanteador. La locura se instaló en un Príncipe Felipe que por poco no vio de inmediato el segundo tanto de su equipo. Un robo tras una buena presión de Clausí originó otro disparo de Merencio que sacó Alonso en la línea de gol.

Tras esos minutos de agobio, la escuadra celeste consiguió bajar el ritmo y dominar la posesión, aunque siguió sin encontrar a sus hombres de ataque. En el primer contragolpe que tuvo el Cacereño desde el gol, una jugada a máxima velocidad de Sancho y Merencio, acabó con un chut alto de Palacín en el segundo palo. Los minutos finales del primer período transcurrieron sin ocasiones claras y con más faltas que llegadas.

La segunda parte comenzó con Diego Nieves salvando los muebles para el Cacereño tras un remate a bocajarro de Iñaki León. Tuvo dos saques de esquina seguidos el conjunto de Rai Rosa tras ese claro acercamiento, aunque solamente el segundo encontró en el segundo poste el remate de Alonso.

Palacín reclamó pena máxima tras un insistente agarrón de Gonzalo en el que Moreno Osuna no vio nada punible. El propio Palacín intentó rematar una jugada creada por San Vicente desde campo propio, aunque Iñaki León estuvo providencial para taponar el disparo.

La réplica la ofreció Juanjo Chavalés, que remató un gran centro de Manchón al segundo poste. Únicamente una mano prodigiosa de Diego Nieves evitó el empate de un Coria que creció en el segundo periodo. Pocos minutos después, Juanjo Chavalés volvió a tener otra situación clara de remate desde el punto de penalti en la que se topó otra vez con un Diego Nieves que hizo una doble parada colosal, ya que el despeje le cayó a Mercadal. La intervención encendió a un Príncipe Felipe que ovacionó a su portero.

La primera ocasión clara del Cacereño en el segundo tiempo estuvo en la cabeza de Adri Pérez, que quiso aprovechar un gran centro de Sancho para rematar ante un Kellyan que se hizo inmenso para despejar. Sancho, tras unos minutos de parón y cambios, dribló a Gonzalo y remató raso ante Kellyan, que volvió a despejar bien a saque de esquina.

El partido se rompió y se convirtió en un correcalles. El Cacereño dispuso de una doble ocasión en las botas de Merencio e Isaac, cuyos remates en el área pequeña acabaron despejados por Kellyan en una clara demostración de que ambos guardametas estuvieron inmensos.

El duelo de rivalidad provincial concluyó con un marcador más amplio, primero merced a un tenso centro de Isaac que Alonso introdujo en su propia portería. Una fea entrada de Piochi sobre el propio Isaac le costó la tarjeta roja al mediapunta procedente del Toledo, que apenas llevaba seis minutos en el terreno de juego. En la última jugada del encuentro, Clausí anotó el 3-0 al rematar en el primer palo un saque de esquina botado por Pepe Bernal, agrandando así la herida del conjunto celeste.