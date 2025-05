Se busca un verdadero villano en casa

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 26 de octubre 2024, 21:11 Comenta Compartir

Más de 200 días han pasado desde la última vez que el Villanovense celebró una victoria en casa, con los suyos. Fue el 31 de marzo, es decir, la pasada temporada, contra el Mensajero. Relu, Isra Cano y Mario González hicieron los goles de aquel 3-1. Pero, desde entonces, no hay alegrías en el Municipal Villanovense y los serones están lejos de ser los villanos que acostumbraban en casa.

Y es ese uno de los conceptos en los que ha hecho hincapié esta semana Alberto Cifuentes, que debuta este domingo como local tras el empate de la pasada semana contra el UCAM. «Es algo que venía del pasado y es que este campo tiene que ser jodido para cualquiera, tenemos que empezar a ser aquí un equipo muy definido y muy valiente», expresaba en la previa del partido contra el Estepona. «Esa identidad de un estadio como este en el que venir a jugar era jodido se ha perdido un poco y necesitamos recuperar eso como sea», proseguía, «igual no ganamos, pero que el rival se vaya con la sensación de qué jodido ha sido venir aquí». Una mentalidad que, en palabras de Cifuentes, compartía con muchos jugadores.

Así, el técnico del Villanovense prometía para este domingo valentía para tratar de amarrar el primer triunfo y que, además, llegue en casa. En cualquier caso, Cifuentes pasa página y no quiere comparaciones. «Cada persona es diferente, no me gusta pensar en el pasado y tampoco me gusta que me estén contando cosas de atrás porque me condiciona un poco el futuro», reflexiona sobre la nueva imagen del Villanovense.

«De las primeras caras que vi a las que veo ahora son diferentes y el Villanovense obviamente será diferente porque yo soy otra persona e intento imprimir eso al equipo».

Delante estará un Estepona que llega en la zona alta de la tabla, con 13 puntos y una única derrota. Además, viene de ahondar la herida de la Balona, al que endosó un 4-0 el pasado domingo. «Es una plantilla con jugadores importantes, muchos que han jugado en Primera RFEF, Segunda RFEF e incluso Segunda», dice Alberto Cifuentes sobre la plantilla del cuadro visitante destacando además su buena dinámica: «Han cambiado un poquito el estilo que tenían a lo mejor para ser un poco más sólidos defensivamente, pero no deja de ser un equipo como nosotros de Segunda RFEF y estamos capacitados para competirles bien».

Villanovense: José Andrés; Iván Robles, Brunet, Carlos Daniel, Benji, Pajuelo, Abreu, Joaquín, Christian, Farrell y Adi. - Estepona: Alfonso Liceras; Jorge García, Álex Carrasco, Fran Lara, Antonio Marín, José Antonio Caro, Blázquez, Callejón, Eric Gómez, Hugo y Dago. Árbitro: Fernando Moreno Osuna (castellano-manchego).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 12.00 horas.

Más por alto pasó el técnico manchego sobre la situación de la enfermería. «No vamos a dar pistas», respondía, «estamos cuidando a la gente, pero a lo mejor tenemos algún problema». Se muestra eso sí satisfecho por la actitud tanto de los disponibles como de los lesionados. «Te condiciona, es la realidad, porque los veo fuera sentados en la nevera y con unas ganas locas de entrar», explica sobre las ausencias ya conocidas de futbolistas como Olmedo, Collazo, Lobato, Riquelme o Javi Sánchez.

Todo lo contrario en un Estepona que llega prácticamente con todos disponibles a Villanueva de la Serena a excepción de Robin por unas molestias. Los de Oriol Riera llevan trece goles a favor, la cifra más alta del grupo, pero no se fían del Villanovense. «Quien piense que va a ser fácil se equivoca y mucho», advierte el técnico del cuadro malagueño, «es un equipo que con el cambio de entrenador está más compacto defensivamente, cuando tienen balón juegan y muy bien; va a ser complicado». Un Estepona que llega además en el horizonte con el especial duelo de Copa del Rey contra el Málaga que se jugará el 31 de octubre.