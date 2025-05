Borrón y cuenta nueva para el Villanovense

El Villanovense pone este domingo a prueba aquello de entrenador nuevo, victoria segura. Un mantra instalado de forma generalizada en el fútbol, pero que no ... siempre se cumple. No obstante, en esa teoría que favorecería al debutante Alberto Cifuentes entra también en juego un UCAM Murcia con mucho que decir en su estadio, donde suma dos victorias y un empate en este arranque.

«Quiero que nos miremos cara a cara con el rival y vayamos a ganarle allí; a lo mejor luego empatamos o perdemos, pero lo vamos a intentar», arengaba en la previa el técnico manchego de cara al duelo en La Condomina, «tengo un par de psicólogos que me dan la turra mucho con que no diga nunca la palabra 'intentar', porque eso no vale, pero a veces hay que usarla».

Cifuentes toma el testigo de Gus para tratar de sumar el primer triunfo de la temporada que se resiste ya durante siete jornadas. «Necesitan un gol, una victoria o lo que sea para darse cuenta de que lo son», dice sobre su nuevo plantel, «un equipo que compite muy bien, que entrena muy bien y que son jugadores buenos técnicamente y buenos de corazón; necesitamos que tengan una personalidad fuerte para no tener miedo a nada».

A su lado estará también como debutante Edu Jurado, segundo entrenador. Ambos, explica Cifuentes, tratan de imprimir al Villanovense «nuestra manera de vivir el fútbol, con intensidad y sin tener miedo a nada; como le he dicho a los chavales, hay que salir de esta situación disfrutando y peleando y, que si nos llevamos algún golpe, también hayamos dado un par de ellos».

Herencia en cualquier caso para Cifuentes es también la larga lista de bajas de los serones en la que se mantienen Riquelme, Collazo, Javi Sánchez, Lobato y Olmedo, otros jugadores siguen entre algodones y son duda. El nuevo técnico serón podrá contar, eso sí, con Josh Farrell, ya de regreso tras su convocatoria con la sub21 de Gales.

Sobre un posible cambio de sistema no dio ninguna pista en sala de prensa, pero se intuyen variaciones en busca de ese gol que no termina de llegar, un lastre que pesa también en los entrenamientos. «Es normal, tienen un cierto grado de precipitación en algunas cosas o de cierta incertidumbre o nerviosismo en otras, sobre todo cuando llegamos a portería contraria en los entrenamientos, pero yo me he encontrado un grupo con muchas ganas», dice Cifuentes tras algo más de cuatro sesiones completadas esta semana.

UCAM: Ackermann; José Ruiz, Fer Román, Miki Bosch, Yeremy, Booker, Urcely, García, Ale Marín, Luque Jr y Amin. - Villanovense: José Andrés; Benji, Carlos Daniel, Álvaro, Iván Robles, Ruymán, Pajuelo, Joaquín, Abreu, Christian Díaz y Farrell. Árbitro: Antonio Ramírez Plaza (catalán).

Estadio y hora: La Condomina, 12.00 horas.

No habla -dice- de 4-3-1, 4-3-3 o 5-3-2; sistemas que habrá que analizar en estos primeros partidos, pero insiste en pedir a los suyos que estén juntos, dentro y fuera del campo. «Yo lo único que quiero ver de mi equipo el domingo es que sea un equipo valiente, que no tenga miedo a nada, un equipo intenso y que las cuatro pinceladas que hemos dado las intentemos cumplir», afirmaba en la previa del partido.

No se espera en cualquier caso una revolución en el once inicial respecto al de las últimas semanas, teniendo en cuenta que los problemas parecen venir más de las sensaciones que de los dibujos sobre el césped. «Yo no tengo una varita mágica como la tiene Guardiola o Emery», ironizaba en sala de prensa Alberto Cifuentes.

Sin embargo, la prueba más evidente de que eso de que la victoria segura por el debut en el banquillo no siempre se cumple es la derrota de la Balona, este pasado domingo, precisamente contra el UCAM (0-2). Este domingo le toca probar a Cifuentes.